الداهية ميشال حايك ينهار من شدة الخوف: "إستعدوا هذا ماقد سيحدث صبيحة عيد الفطر"!

الرياض - محمد الاطلسي - تصدر عالم الفلك الشهير ميشال حايك مواقع السوشيال ميديا بعد تداول توقعات جديدة له قد تحدث في عيد الفطر . وقال الفلكي الشهير ميشال حايك إن عيد الفطر لن يكون عيداً هذا العام دون توضيحات أكثر.

وأوضح أن الهزات أدّت إلى انكسار X الأرض، ما أدّى إلى تغيُّر خارطة الزلازل وباطن الأرض، وسنشهد هزات أرضية على خطوط جديدة.

وأضاف بأن المعادلات المرتبطة بالزلازل ستتغيّر، والحديث عن تنفّس الأرض بعد زلزال تركيا مجرّد كلام و"هذا جرس إنذار".

وتوقع أن نشهد هزات في البرّ والبحر في منطقتنا، لا يُشبه البعض منها ما حصل سابقاً وستكون مفاعيلها أكبر، وستؤثر على أماكن بعيدة وستكون ارتدادات الهزّات قوية، وهزّات صغيرة "رح تعمل العمايل".

ومن حين لآخر يثير سيد الفلك اللبناني الجدل في العالم العربي بطرح تنبؤات مثيرة للحدل تصيب في بعض الأحيان.