سعودية مطلقة تشتاق لطليقها قبل زواجها من رجل آخر ..فحدث لها١ مفاجأة في رمضان تقلب حياة الجميع رأسًا على عقب !

الرياض - محمد الاطلسي - سعودية مطلقة تشتاق لطليقها قبل زواجها من رجل آخر .. لكن رسالة مفاجئة من طفلتها في رمضان تقلب حيات الجميع رأسًا على عقب..

فبعد مرور نصف عام على طلاقها قررت سيدة سعودية الزواج من رجل آخر، ولكن المفاجأة حدثت قبل أن يتم العقد بسبب فيديو أرسلته طفلتها الصغيرة.

وفي تفاصيل القصة، التي أوردها الكاتب السعودي، علي الزامل، احتدم خلاف بين زوجين بعد 12 عامًا من الزواج، وتطلقا رغم وجود أربعة أولاد وبينهما حياة وعشرة جميلة. وأضاف الكاتب، أنه بعد مرورستة أشهر على الطلاق، سمع الرجل أن طليقته ستتزوج قريبًا، وإذا به يستعيد ذكرياته الجميلة متصفحًا هاتفه، فانتابه الشوق والحنين، حينما رأى بعض المقاطع والصور والرسائل التي جمعته بها وبأولاده معها في مناسبات متعددة.

وأثناء تصفحه تلك المقاطع والصور، عادت إليه ذكريات الماضي، فأخذ ينادي طفلته ابنة 10 سنوات، قائلًا: ارسلي هذه المقاطع من جوالك لوالدتك، فنفذت الأمر فورًا. يقول الكاتب: وبعد لحظات من إرسال الصور، بادرت طليقته عن طريق ابنتهما بعبارات كلها حنين وشوق لتلك الأيام واللحظات الجميلة، وتسارعت مبادرات الالتئام لتعود إلى زوجها، وهو ما حدث بالفعل.