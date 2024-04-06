انت الأن تتابع خبر فاجعة كبرى هزت الوسط الكروي .. تاليسكا يصارع من أجل حياته والأطباء يكشفون عن وضعه الصحي الصعب..! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تصدر اسم اللاعب البرازيلي أندرسون تاليسكا، مواقع التواصل الاجتماعي، وتريند محرك البحث جوجل في السعودية، الساعات الماضية، بعد أنباء عن نقله للعناية المركزة.
وتعرض لاعب النصر
- تاليسكا لإصابة قوية أثناء تدريبات النصر نُقل على أثرها إلى المستشفى.
وكشف مارسيلو سانتانا؛
- طبيب البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب نادي النصر، عن موعد عودته إلى الملاعب، بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا، وسافر على إثرها إلى بلاده لتلقي العلاج اللازم
وأعلن النصر
- منذ أيام عن تعرض تاليسكا لإصابة في العضلة الخلفية، وسيغيب عن الملاعب لمدة تتراوح من 3 إلى 4 أسابيع قادمة.
وقال سانتانا خلال تصريحات لبرنامج "في المرمى" عبر قناة العربية:
- "استخدمنا في حالة تاليسكا البلازما الغنية بالصفائح الدموية، والتي تمكننا من علاج الرياضيين وعودتهم سريعًا إلى الملاعب".
وأضاف:
- "تاليسكا سيتمكن من العودة إلى السعودية يوم 12 أو 13 مارس الجاري، ثم سيتدرب منفردًا قبل الدخول في التدريبات الجماعية رفقة زملائه، من أجل كسب اللياقة البدنية".