انت الأن تتابع خبر فاجعة كبرى هزت الوسط الكروي .. تاليسكا يصارع من أجل حياته والأطباء يكشفون عن وضعه الصحي الصعب..! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدر اسم اللاعب البرازيلي أندرسون تاليسكا، مواقع التواصل الاجتماعي، وتريند محرك البحث جوجل في السعودية، الساعات الماضية، بعد أنباء عن نقله للعناية المركزة.

وتعرض لاعب النصر

تاليسكا لإصابة قوية أثناء تدريبات النصر نُقل على أثرها إلى المستشفى.

وكشف مارسيلو سانتانا؛

طبيب البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب نادي النصر، عن موعد عودته إلى الملاعب، بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا، وسافر على إثرها إلى بلاده لتلقي العلاج اللازم

وأعلن النصر

منذ أيام عن تعرض تاليسكا لإصابة في العضلة الخلفية، وسيغيب عن الملاعب لمدة تتراوح من 3 إلى 4 أسابيع قادمة.

وقال سانتانا خلال تصريحات لبرنامج "في المرمى" عبر قناة العربية:

"استخدمنا في حالة تاليسكا البلازما الغنية بالصفائح الدموية، والتي تمكننا من علاج الرياضيين وعودتهم سريعًا إلى الملاعب".

وأضاف: