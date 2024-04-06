بعد زلزال تايوان.. عالم الزلازل الهولندي يحذر من زلزال بقوة 7 درجات سيحدث غداً ..استعدوا

الرياض - محمد الاطلسي - حذر عالم الزلازل الهولندي المثير للجدل فرانك هوغربيتس، من زلزال كبير بقوة 7 ريختر في يومي 6 و7 إبريل.

وقال هوغربيتس، في تغريدة عبر حسابه بمنصة "إكس": يكون هناك يوم 5 إبريل اقتران بين عطارد والشمس ونبتون، كما يوجد اقترانات قمرية، والتي تشير إلى زيادة حدوث الزلازل الأسبوع المقبل بسبب تلك الاقترانات الهامة والحرجة، خاصة في 7 و6 إبريل.

وأضاف العالم الهولندي: وتكون قوة الزلازل حوالي 5 ريختر إلى 6 ريختر، واقترانات الأرض يمكن أن تؤدي إلى حدوث زلزال بقوة 7 ريختر، وتشير هندسة الكواكب إلى حدوث اضطرابات وهزات زلزالية في الأيام القادمة.

وكان هوغربيتس، حذر من وقوع زلزال بقوة 7.2 ريختر في تايوان، قائلا: وفقًا لهندسة الكواكب لدينا عدة زوايا قائمة ما بين يومي 27 إلى 28، وهذه هي الهندسة الخاصة بعطارد والزهرة وأورانوس، والتي تشير إلى وقوع حدث زلزالي كبير في الأيام التي تليها والتي تكون بقوة تمتد بين 7.2 إلى 7.7.