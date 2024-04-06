السعودية ولأول مرة في تاريخها : اعفاء فئات جديده من دول الجوار من رسوم الإقامة واي مقابل مالي لمدة 4 سنوات

الرياض - محمد الاطلسي - أعلن مجلس الوزراء السعودي، تحمل الدولة السعودية رسوما وغرامات عمن يتم الإبقاء عليه وتصحيح وضعه من النازحين من دول الجوار.

وأوضح مجلس الوزراء السعودي، خلال اجتماع له برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أن ما ستتحمله الحكومة السعودية، هو رسوم الإقامة، ورسوم رخص العمل، ورسوم نقل الخدمات، ورسوم تعديل المهن، والمقابل المالي على منشآت القطاع الخاص، وذلك لمدة أربع سنوات من تاريخ التصحيح.

وأضاف: "وتتحمل الدولة جميع الرسوم، المشار إليها، المترتبة عليهم سابقاً، والمقابل المالي لمرافقيهم