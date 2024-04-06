انت الأن تتابع خبر عيد فطر مبارك.. متى موعد صلاة العيد في السعودية 2024 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عادةً ما يترقب المسلمون في السعودية وفي كافة أنحاء العالم موعد صلاة عيد الفطر بفارغ الصبر، فهي اللحظة التي تجمعهم للاحتفال بنهاية شهر رمضان المبارك، والاحتفال بعيد الفطر المبارك، ومع اقتراب انتهاء شهر رمضان المبارك لعام 2024، من المقرر أن يتم تحديد موعد صلاة عيد الفطر في السعودية استنادًا إلى إعلان المركز العالمي للفلك الدولي ووزارة الشؤون الإسلامية في السعودية، حيث تساعد هذه المعلومات الدقيقة المسلمين في التخطيط المسبق للاحتفال بالعيد والتنبه لموعد الصلاة بقلوب منفتحة وأرواح مطمئنة، سواء كانوا في الرياض أو في أي مدينة أخرى في المملكة العربية السعودية، وإليك كافة التفاصيل فيما يلي.

موعد صلاة العيد في السعودية

قام المعهد الخاص بالبحوث الفلكية بتحديد آخر موعد لأداء صلاة العيد لعام 2024 داخل الأراضي السعودية، والذي ورد على النحو التالي:

أكد المعهد الخاص بالبحوث الفلكية بالمملكة العربية السعودية، أن آخر أيام الشهر الفضيل يصادف يوم 2024/4/9م، بمشيئة الله تعالى.

على أن يكون أول أيام العيد، يوافق تاريخ 10 أبريل 2024.

وقد أقرت وزارة التعليم بالمملكة مسبقًا أن يأخذ الطلاب في مختلف المؤسسات التعليمية بالمملكة إجازة رسمية لاستقبال العيد المبارك يوم 28 مارس.

مع العلم انه لم يتم التحديد بشكل رسمي عن العدد الإجمالي لأيام الإجازة الرسمية لعيد الفطر المبارك، وما زال انتظار إعلانها من قبل الهيئة العامة للتنمية والموارد البشرية.

ومن الجدير بالذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد قد أعلنت بشكل رسمي أن وقت إقامة صلاة العيد يكون بعد شروق الشمس بربع ساعة، وذلك حسب تقويم أم القرى في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، وعليه يكون موعد صلاة العيد الفطر المبارك لعام 1445 في جدة عند 6:33 صباحًا في مدينة جدة وساحاتها.

مواعيد أداء صلاة العيد في مختلف الدول العربية الأخرى

ينتظر المسلمين من شتي بقاع الأرض الإعلان عن موعد الصلاة لعيد الفطر المبارك، وإليك فيما يلي التوقيت المقرر لصلاة العيد في مختلف الدول العربية:

من المقرر أن تقام صلاة العيد في دولة الجزائر في الساعة 4.47 صباحا.

وأما في دولة المغرب فتقام صلاة العيد عند الساعة 4.47 صباحا.

وتقام صلاة العيد في دولة الأردن عند الساعة 5:47 صباحا.

ومن المقرر أن تقام صلاة العيد في السودان عند الساعة 5.47 صباحا.

وتقام صلاة العيد في دولة البحرين عند الساعة 6:47 صباحا.

ومن المقرر أن تقام صلاة العيد في جنوب أفريقيا عند الساعة 5.47 صباحا.

في أي وقت تصلى صلاة العيد؟

يبدأ وقت صلاة العيد بعد ارتفاع الشمس قدر رمح، وهو ما يُقدر بحوالي 15 دقيقة بعد شروق الشمس مباشرة.

متى موعد صلاة العيد في جدة؟

تم التأكيد من الجهات المختصة في تحري هلال شهر شوال على أراضي المملكة، أن موعد صلاة عيد الفطر المبارك لعام 2024 في جدة يبدأ في الساعة 6:11 صباحًا.

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