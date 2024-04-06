انت الأن تتابع خبر عاجل ومفاجأة.. تخفيضات الـ25% للمخالفات المرورية في السعودية تشمل هذا الأمر فقط والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أوضحت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، تفاصيل المخالفات المرتكبة والتخفيضات التي تكون سارية بنسبة 25% ولكن تشمل أمر واحد، كما أنه سوف يطبق بحقهم المادة رقم 75 من نظام المرور، فلذلك يجب الحذر عند القيادة لأنه يوجد بعض المخالفات التي لا يوجد تخفيض لها، وسوف يتم الحجز على السيارة في حالة عدم السداد.

تخفيضات 25% للمخالفات المرورية

أوضحت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، وجود تخفيضات بقيمة 25% على كل المخالفات المرورية وسوف يكون التنفيذ بالحجز على المركبة في حالة عدم سداد الغرامة بعد انتهاء الاعتراض عليها وفقاً لما يقرره النظام.

وسوف يطبق قرار 25% تخفيض على المخالفات المرورية بداية من 18 أبريل 2024، وذلك فور تسجيل المخالفة ضد الشخص المخالف، فلذلك يجب الحذر.

كما يشمل هذا التخفيض كل مخالفات السير المنصوص عليها في الجدول الخاص بالمخالفات في نظام المرور، كما ينتهي التخفيض 25% بعد انقضاء المدة 15 يوم من أجل السداد دون أن تتقدم بطلب مهلته 90 يوم أو مرور 30 يوم من مهلة 90 يوم من أجل السداد في حالة الطلب.

مدة تخفيض المخالفة 25%

كما أوضحت وزارة الداخلية أن تخفيض 25% مدته حوالي 45 يوم من تاريخ تسجيل المخالفة، وفي حالة عدم التقدم بزيادة مهلة السداد لتصل إلى 90 يوم، ثم تصل إلى 75 يوم من تاريخ تسجيل المخالفة، وإذا كان يوجد زيادة سوف تكون المهلة 90 يوم.

كما يوجد مهلة سداد 15 يوم وهي تشكل 25% من أجل السداد، كما يوجد مهلة 90 يوم من أجل السداد في حالة الطلب، ويوجد مدة أخرى 60 يوم وهي تكون متبقية من المهلة، وتعود المخالفة لقيمتها قبل التخفيض.

تخفيض المخالفات 50%

كما يوجد تخفيض على المخالفات المتراكمة بقيمة 50%، وذلك من قيمة الغرامة الكاملة ويبدأ تاريخ الإطلاق من يوم 18 أبريل الجاري ويستمر الأمر لمدة تصل إلى 6 شهور والانتهاء يكون بتاريخ 18 أكتوبر 2024.

كما أكدت الوزارة أنه يجب الاستفادة من التخفيضات من خلال سداد الغرامات الخاصة بالمخالفات في فترة الأشهر الستة، من تاريخ الإطلاق ولا يجب ارتكاب مخالفات خطيرة على السلامة العامة في فترة التخفيض.

مخالفات ممنوعة من التخفيض

أوضحت إدارة المرور في المملكة العربية السعودية، وجود 4 مخالفات وهي تمنع الاستفادة من التخفيض وهي كالآتي:

مخالفة التفحيط من المخالفات الممنوعة من التخفيض.

في حالة القيادة تحت تأثير المخدرات المخالفة تكون ممنوعة من التخفيض.

المخالفة ممنوعة من التخفيض في حالة إن تجاوزت السرعة لأكثر من 50 كيلومتر وتكون السرعة الأساسية 120 كيلومتر لكل ساعة.

إذا تجاوزت السرعة لأكثر من 30 كيلومتر لكل ساعة في الطريق في حالة السرعة المحددة 40 كيلومتر لكل ساعة.

طريقة سداد المخالفات

يمكنك سداد المخالفات الخاصة بالسيارات في دفعة واحدة وغير مسموح بالتقسيط، ويحب أن تقوم بسداد كل مخالفة على حدة، والشرط عدم انتهاء سريان التخفيضات، ويمكنك الاستفادة بسداد كل مخالفة على حدة.

وفي الجزء الذي يتعلق بالقانون رقم 75، ويبدأ السريان من وقت الحجز والتنفيذ بعد انتهاء المدة المحددة من أجل الاستفادة منه، ويجب الالتزام بإجراءات الدفع، وفقاً إلى نظام المرور.

هل يمكن تقسيط المخالفات المرورية في السعودية؟

بالفعل لا، على المخالف أن يقوم بالدفع مرة واحدة وليس بالتقسيط خلال شهر من المخالفة.

كم مخالفة قطع الإشارة في السعودية؟

عندما تتواجد المخالفة الخاصة بقطع الإشارة وتكون 3000 ريال سعودي.

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