عاجل : تحذير أممي خطير لليمنيين ..هذا ماسيحدث الأسبوع القادم

الرياض - محمد الاطلسي - أطلقت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، تحذيرا من أمطار غزيرة مصحوبة بفيضانات شديدة على المرتفعات الواقعة في مناطق وسط اليمن، في الأسبوع القادم.

وذكرت المنظمة في نشرة الإنذار المبكر للأرصاد الجوية الزراعية، التي أصدرتها يوم امس الخميس، إن "عودة الموسم المطري هذا العام سيتميز بزيادة هطول الأمطار في جميع أنحاء البلاد، يجب أن تستعد المرتفعات لأمطار غزيرة وفيضانات مع بداية الأسبوع المقبل وحتى العاشر من أبريل الجاري 2024". وأضافت النشرة، أن التوقعات وحتى نهاية أبريل الجاري تشير إلى زيادة هطول الأمطار مع خطر استمرار الفيضانات الكبرى واتساعها عبر المحافظات الأخرى في البلاد، و"من المرجح أن تؤدي هذه الزيادة مقارنة بالأشهر السابقة إلى حدوث فيضانات متفرقة، في المناطق الأكثر عرضة للخطر، والتي تقع عند سفح المنحدرات الشديدة، وعلى طول الأودية الرئيسية، مثل رماح وزبيد ومور، وبنا". واردفت النشرة، أنه "من المتوقع أن تصل ذروة هطول الأمطار إلى ما بين (100 - 150) ملم في محافظات إب وذمار وعمران وصنعاء، كما سيؤدي بعض الارتفاع المفاجئ في هطول الأمطار في الجزء الشرقي من البلاد (20 - 40) ملم، إلى عواصف، ما قد يسبب فيضانات .محتملة في بعض المناطق الأكثر عرضة للخطر مثل محافظة حضرموت". ودعت "الفاو" إلى تنفيذ خطط الطوارئ وتجنب التعرض للخطر، حيث أن "الطقس العاصف سيزيد من المخاطر الجسيمة على الأرواح وتعطيل سبل العيش الزراعية والقطاعات الأخرى، مثل الصحة والمياه والصرف الصحي والوصول والاتصالات، كما قد تتأثر المزارع والتربة بشدة بمياه الفيضانات".

أما بالنسبة للآفات الزراعية، فإن أحدث نماذج التنبؤ بهطول الأمطار تشير إلى انتشار تقديرات أعلى من المعتاد في ساحل اليمن وداخله، مما يفضي إلى ظروف تكاثر الجراد الصحراوي على نطاق صغير في المهرة والمنطقة الواقعة بين عدن ولحج، لكن "من المتوقع أن تكون التأثيرات ضئيلة وفي حدها الأدنى، مع الأخذ في الاعتبار الإصابة المحلية والمناطق منخفضة الكثافة للجراد الصحراوي في مرحلة النضج، وبالإضافة إلى أنه تمت بالفعل معالجة بعض الهكتارات من الأراضي من قبل فرق العمليات الميدانية"