لماذا إختار الله الغراب ليعلم الإنسان طريقة دفن الميت ..الاجابة ستدهشك

الرياض - محمد الاطلسي - أول جريمة قتل على الأرض هي قتل قابيل لأخيه هابيل بعد أن نجح الشيطان للإيقاع بينهما وإستغل غضب قابيل لأن الله تقبل قربان هابيل ولم يتقبل قربانه فملئ الحقد والحسد قلبه وقتل أخيه .

ولكن بعد أن مات هابيل إحتار قابيل في جثة أخيه ولم يعرف ماذا يفعل فأرسل الله له غراباً يحفر في الأرض حفرة ليدفن جثة غراب أخر وليعلم الإنسان الطريقة الصحيحة لدفن الموتى .

وهنا السؤال لماذا إختار الله الغراب عن باقي الكائنات الأخرى ليكون المعلم الأول للإنسان.

تشير بعض الأبحاث والدرسات أن أذكى وأمكر طائر هو الغراب ويتميز الغراب بأكبر حجم لنصفي دماغ بالنسبة إلى حجم الجسم في كل الطيور المعروفة .

ومن بين الدرسات لسلوك الحيونات والطيور وتم اكتشاف أن الغربان لها قوانين وأحكام من الجماعة على الفرد الذي يخرج على نظامها حسب قوانين العدالة الفطرية التي وضعها الله سبحانة وتعإلى.

ومن الجرائم التي يعاقب عليها الفرد هي جريمة إغتصاب طعام الفراخ الصغار ويحكم عليه بنتف الريش حتى يصبح عاجزا عن الطيران وجريمة إغتصاب العش أو هدمه وهنا يحكم على الغراب المعتدي ببناء عش جديد لصاحب العش المعتدى عليه.