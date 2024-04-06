انت الأن تتابع خبر رسميا وزارة التعليم السعودية تعلن التقويم الدراسي 1446 وفقاً لتاريخ بداية العام الدراسي ١٤٤٦ - 2024 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، عن مواعيد التقويم الدراسي الجديد 1446، وذلك وفقا إلى إلى العام الجديد، وذلك وفقاً إلى الرؤية الجديدة، وحددت الوزارة تاريخ بدء العام الدراسي 1446/1447، وفقاً إلى جدول التقويم الدراسي بعد التعديل الأخير، ويحاول الطلاب الاستمتاع الآن من أجل الراحة قبل بدء العام الدراسي الجديد.

التقويم الدراسي 1446

يبدأ العام الدراسي الجديد 1446 يوم الأحد الموافق 14 صفر 1446 هجريا، الموافق 18 أغسطس 2024 ميلاديا، ويوجد بالتقويم الدراسي الجديد 3 فصول دراسية.

كما أن العام الدراسي الأخير سوف ينتهي يوم الاثنين الموافق 4 من ذي الحجة 1446، والموافق 10 يونيو 2025 ميلادي، ويوجد عدد إجازات في التقويم الخاص بالعام الجديد من أجل العمل على راحة الطلاب في وقت الدراسة.

إجازات العام الدراسي الجديد

يوجد في الفصل الدراسي الجديد 1446 حوالي إجازتين طويلتين، سوف تكون الأولى في الفصل الدراسي الأول لمدة تصل إلى حوالي 14 يوما، بداية من 20 حتى 31 أكتوبر 2024.

وتكون الإجازة الطويلة الثانية في الفصل الدراسي الثانية لمدة 14 يوم تبدأ من يوم 25 فبراير وتصل إلى يوم 6 مارس 2024، وتحاول الوزارة توفير بيئة سليمة ومناسبة للطلاب والمعلمين.

كما أن الوزارة سوف تحقق أفضل النتائج التعليمية، كما أن الوزارة تدعو الطلاب وأولياء الأمور على الإطلاع إلى التقويم الدراسي الجديد 1446/1447 والالتزام بكل المواعيد المحددة، وبعد الموافقة من مجلس الوزراء السعودي على إعلان التقويم الجديد، من أجل متابعة الطلاب للعام الجديد.

بداية الدراسة 1446

وبالفعل اقتربت نهاية الإجازة الصيفية وبدأ العد التنازلي للعام الجديد 1446، والحماس يملأ الطلاب ويترقب الطلاب والمعلمين بداية الموسم الموسم التعليمي الجديد، وفقاً إلى البيان الجديد من وزارة التعليم.

وبالفعل سوف يتم البدء في العمل الآن من أجل تقوية الكادر التعليمي والإداري من أجل استقبال الطلاب، ويتم التأكد من جاهزية البنية التحتية الخاصة بالمدارس، والعمل على تحضير المواد التعليمية وتجهيز الفصول من أجل أن تكون ملائمة ومحفزة للتعلم، ويستعد الكادر التعليمي والإداري لاستقبال الطلاب وهي تشمل الاستعدادات للتأكد من جاهزية البنية التحتية للمدارس.

مواعيد اختبارات الوزارة الجديدة

لم تعلن وزارة التعليم السعودية، مواعيد اختبارات الوزارة الجديدة لعام 2024، ومن المتوقع أن يتم الإعلان قريبا من أجل أن يعرف الجميع المواعيد الجديدة لحضور الاختبارات.

كما أن عودة اختبارات الوزارة تعتبر أداة قوية من أجل قياس مستوى الطالب على مستوى المملكة العربية السعودية ويرى بعض الأشخاص أن الاختبارات ما هي إلا وسيلة للضغط على الطلاب والتأثير على جودة التعليم، ويجب أن توازن الوزارة بيت المهارات والجودة لكي لا يتم إهمال المهارات الأخرى.

الترم الواحد كم شهر 1445؟

الترم الواحد في المملكة العربية السعودية 3 شهور فقط ويبدأ في أغسطس من كل عام.

متى يعيد الطالب السنة في الابتدائي في السعودية؟

يعيد الطالب السنة عند عدم دخول اختبارات المدرسة التي تضعها الوزارة، فلذلك يجب أن يحذر الطالب من هذه الأمور.

كم يسمح للطالب الغياب؟