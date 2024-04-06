وأخيرا السعودية تحسم الجدل بشأن اتفاقيات السلام في اليمن..والحوثي يفاجئ الجميع بهذا الامر

الرياض - محمد الاطلسي - تحدث مصدر مقرب من جماعة الحوثي، عن ما وصفها بأهم بنود الآلية التنفيذية لخارطة الطريق للحل في اليمن.

وزعم السياسي والناشط الاجتماعي “الشيخ عبدالعزيز العقاب” أن أهم بنود آلية التنفيذ تتضمن “إعداد مصفوفة مجدولة ومزمنة تتضمن التزامات كل طرف من الأطراف بشكل واضح بما يضمن تجنب الإشكلات السابقة التي وقعت عند تنفيذ الإتفاقيات السابقة، ويتم تشكيل لجنة تفسيرية تكون هي المرجعية لأي خلافات تنفيذية”.

كما زعم العقاب وهو مقرب من جماعة عبدالملك الحوثي أن “من بنود الآلية التنفيذية الضامنة لتنفيذ الخطوات الإنسانية: ضمان وصول الرواتب إلى كل من في الكشوفات المتفقة بدون اي تعقيدات أو خصميات أو عرقلة. وضمان تنقل جميع المسافرين بدون اي إعتراض أو توقيف إلا إذا أحدث حدثاً متعمداً يخل بالتهدئة فتتخذ القوانيين النافذة عبر الجهات المختصة”.

يذكر أن المبعوث الأمريكي الخاص لليمن، تيم ليندر كينغ، سيزور المنطقة هذا الأسبوع لبحث عملية السلام في اليمن على ضوء خارطة الطريق الأممية، ووقف هجمات الحوثية بالبحر الأحمر.