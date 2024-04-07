توقعات مميتة من ليلى عبداللطيف تُبكيها من الخوف!..لن تصدق بماذا تنبأت في عيد الفطر!

الرياض - محمد الاطلسي - شغلت توقعات خبيرة الفلك والأبراج ليلى عبداللطيف العديد من المتابعين خصوصاً عقب تحقق الكثير من توقعاتها وكشفت العرافة اللبنانية الشهيرة عن بعض توقعاتها للأيام المقبلة والتي وصفها البعض بالمشئومة.

وتنبأت ليلى عبد اللطيف بإندلاع عواصف طوفانية قوية، وأمطار غزيرة في لبنان قد ينتج عنها فيضانات في الشوارع والأحياء التي قد تدمرها، كما أنه من المحتمل أن تتزايد تلك الظروف الجوية القاسېة في عيد الفطر.

وصدمت سيدة الفلكي الشهيرة الجميع بنبؤة جديدة حيث توقعت حدوث هزات قوية يصل تأثيرها لدول عربية في عيد الفطر، الأمر الذي أثار الخوف في أوساط المتابعين. الجمهور عبروا عن عدم خوفهم من توقعات ليلى عبد اللطيف هذه المرة، مؤكدين أنه لن تحصل أي كارثة في العيد وأن ليلى عبد اللطيف تسعى لتصدر التريند على حد تعبيرهم.