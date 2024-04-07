السعودية تصدم المغتربين بقرار مفاجئ جعلهم على اعصابهم والكشف عن الأسباب العاجلة!"

الرياض - محمد الاطلسي - تتسم المملكة العربية السعودية بسياسة مرنة في استقطاب وتوظيف أعداد كبيرة من الوافدين من مختلف أنحاء العالم، حيث يسعى العديد من الخريجين الشباب إلى إيجاد فرص عمل في البلاد.

وفي إطار الجهود المبذولة لتحقيق المساواة الاجتماعية وتوفير فرص العمل لمواطنيها، أعلنت وزارة الموارد البشرية السعودية عن خطط لتوطين العديد من المهن بحلول عام 2023.قرار المملكة العربية السعودية بالتوطين ومراحله

سيشمل التوطين في المملكة العربية السعودية مهن مثل المديرين والمهنيين في قطاع إدارة المشاريع، بالإضافة إلى العاملين في قطاعي المشتريات والمبيعات.

وتنقسم مراحل التوطين إلى مراحل محددة، حيث سيتم توطين 35% من إجمالي عدد مهن إدارة المشاريع في المرحلة الأولى، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 40% في المرحلة الثانية. ويشمل هذا القرار جميع المنشآت الخاصة العاملة في سوق العمل السعودي، مع تحديد الحد الأدنى للأجور بـ 6000 ريال.الوظائف التي سيتم توطينها ستمثل مهن المشتريات 50% من القوى العاملة في المنشآت التي يعمل بها ثلاثة عاملين فأكثر في هذا المجال، بما في ذلك مسؤولو المشتريات ومديرو العقود وأخصائيو التوريدات الخاصة وأخصائيو المناقصات.

كما ستتم تغطية وظائف المبيعات، بما في ذلك مجموعة واسعة من المهن مثل مديري المبيعات وخدمة العملاء وأخصائيي براءات الاختراع، مما سيوسع نطاق الفرص المتاحة للجمهور في هذا المجال.