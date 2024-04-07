ميشال حايك يثير الرعب ويكشف ماسيحدث في عيد الفطر ..ستعلنون ندمكم قريباً

الرياض - محمد الاطلسي - يبحث الجميع عن توقعات ميشال حايك، وكذلك كثر البحث عن توقعاته للأبراج الفلكية الاثنا عشر، حيث تحظى باهتمام الكثيرين في الوطن العربي.

وفاجئ الفلكي ميشال حايك الجمهور بتوقعاته الجديدة والتي تضمنت كوارث ومصائب ستهز العالم بأكمله وقال :" الأرض وسكانها بين حريق وغريق وانفلات جسم نووي يسبب كارثة لم تكن في الحسبان".

وأضاف أن كوكب الأرض سيشهد ظواهر غريبة، وشتاء لم يسبق له مثيل، وفيضانات، وتساقط أجسام من السماء، وكأن الكوكب يخلق من جديد وفق قوله.

وقال إن تركيا ستشهد هزات اقتصادية سياسية وأمنية، وإن صحة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، تدعو إلى القلق، فيما سيتعرض اللاعب الفرنسي كيليان مبابي إلى حادث يؤثر على مسيرته الرياضية.

وتوقع حايك حادث كبير يذكّر بحادث الليدي ديانا واعتداء مسلّح على فنان عالمي شهير.

وتنبأ الفلكي اللبناني الشهير بغليان داخل قاعدة أمريكية وسقوط وجه معروف على أرض الكويت.