انت الأن تتابع خبر عاجل .. وزارة الموارد السعودية تعلن تمديد إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص والحكومي لهذا اليوم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أشارت وزارة الموارد أن بداية إجازة عيد الفطر المبارك في المملكة لجميع الموظفين في جميع القطاعات سواء حكومية أو خاصة تبدأ بعد انتهاء اليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك، وتستمر لمدة أربعة أيام كاملة.

إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص في المملكة

سوف تبدأ إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص في المملكة حسبما أشارت وزارة الموارد البشرية، وذلك من يوم الاثنين الثامن من أبريل لعام 2024 والذي يوافق التاسع والعشرين من شهر رمضان لعام 1445، وذلك لمدة 4 أيام طبقا للائحة التنفيذية الخاصة بنظام العمل في المملكة.

ومن المقرر أن تشمل الإجازة على أربعة أيام هم الثلاثاء التاسع من أبريل وهو آخر أيام شهر رمضان، والأربعاء العاشر من أبريل أول أيام عيد الفطر، والخميس الحادي عشر من أبريل وهو ثاني أيام عيد الفطر، وتنتهي الإجازة يوم الجمعة الثاني عشر من أبريل.

إجازة عيد الفطر للموظفين في الجهات الحكومية

أشارت وزارة الموارد أن إجازة عيد الفطر للجهات الحكومية يتم فيها الأخذ بما ورد في قرار مجلس الوزراء، والذي أعلن أن العطلة الرسمية لعيد الفطر وكذلك عيد الأضحى تكون 4 أيام عمل ولا تزيد عن 5 أيام عمل، ولكن من يعمل في الخدمة المدنية تبدأ الإجازة لهم يوم 25 رمضان وتنتهي في 5 شوال.

إجازة العاملين في وزارة الصحة السعودية

قامت وزارة الصحة في المملكة بالإعلان عن إجازة عيد الفطر للموظفين في الوزارة كالتالي:

من يعملون في برامج التشغيل الذاتي، ونظام الخدمة المدنية تبدأ إجازتهم من نهاية الأربعاء الرابع والعشرين من رمضان، ويعودون للعمل في يوم الاثنين السادس من شهر شوال.

الموظفون غير السعوديين تبدأ إجازتهم من الثلاثاء الثلاثين من رمضان، ويعودون الأحد الخامس من شوال.

أوضحت الوزارة أن هناك تكليف للعاملين في الأقسام الطبية التي تستدعي الحاجة للعمل في ظل الالتزام بساعات العمل التي تم تحديدها طبقا للوائح.

هل الاحد اجازة في السعودية؟

لا، في عام 2013 تم تغيير موعد الإجازة الأسبوعية في المملكة من الخميس والجمعة حتى أصبحت يومي الجمعة والسبت.

لماذا سمي العيد بهذا الاسم؟

العيد يعني اليوم الذي يعود كل عام بالفرحة والسعادة، وعيد الفطر سمي بذلك لأنه العيد الذي يقوم فيه المسلمون بالإفطار بعد صيام شهر رمضان المبارك.

متى اجازة عيد الاضحى ١٤٤٥؟