انت الأن تتابع خبر أقل من 200 ريال .. أسعار الرحلات الداخلية في طيران ناس وأديل السعودية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت شركات الطيران الشهيرة في المملكة السعودية عن مجموعة من العروض الخاصة والتخفيضات الترويجية على مجموعة من رحلات السفر الداخلية، بالإضافة إلى توفير مجموعة متنوعة من الخدمات والمميزات للمسافرين طوال الراحة لمساعدتهم على الراحة والاسترخاء.

أسعار الرحلات الداخلية في طيران ناس وأديل السعودية

فلاي ناس من ضمن أفضل شركات الطيران في السعودية، التي تقوم بعمل مجموعة كبيرة من التخفيضات الرائعة على رحلات السفر الداخلي، وتكون العروض على النحو التالي:

259 ريال سعودي: سعر الرحلة من مدينة جدة إلى مدينة الرياض.

279 ريال سعودي من مدينة الرياض إلى جدة.

104 ريال من مدينة جدة إلى مدينة الرياض.

139 ريال سعودي من مدينة الرياض إلى مدينة جدة.

أما عن عروض طيران أديل السعودية على الرحلات المحلية، فهي كالتالي:

259 ريال للرحلة من الرياض إلى جدة.

279 ريال سعودي من أجل السفر من الدمام إلى جدة.

209 ريال سعودي من مدينة أبها إلى مدينة جدة.

229 ريال وذلك من مدينة الرياض حتى المدينة المنورة.

269 ريال من مدينة الرياض إلى مدينة أبها.

209 ريال سعودي رحلة من جازان إلى مدينة جدة.

219 ريال سعودي من مدينة تبوك إلى جدة.

229 ريال: من مدينة الدمام حتى المدينة المنورة.

239 ريال سعودي الرياض إلى مدينة جازان.

189 ريال من مدينة القصيم حتى جدة.

179 ريال سعودي من مدينة تبوك إلى الرياض.

استعلام برقم الحجز ناس

كما تقدم طيران ناس إمكانية عمل الاستعلام من خلال التواصل مع رقم الحجز وذلك من خلال نظام إلكتروني سهل للمستخدمين للحصول على كل المعلومات المطلوبة بسهولة من أجل الاستفادة من تلك الخدمة من خلال اتباع الخطوات التالية:

عليك الدخول إلى الموقع الإلكتروني لطيران ناس الرسمي ثم يتم اختيار إدارة الحجز في الجزء العلوي من خلال الصفحة الرئيسية.

الرسمي ثم يتم اختيار إدارة الحجز في الجزء العلوي من خلال الصفحة الرئيسية. ثم يتم إدخال رقم الحجز وبعدها الضغط على البحث للحصول على كل التفاصيل المطلوبة.

ومن خلال تلك الخطوات سوف تحصل على كل المعلومات الخاصة بحجزك من خلال رقم الحجز.

استعلام عن رحلة

كذلك من خلال شركة ناس للطيران يمكنك الحصول على خدمة الاستعلام عن كل تفاصيل الرحلات داخل المملكة العربية السعودية، خلال اتباع الخطوات الآتية:

عليك الدخول إلى الموقع الرسمي لشركة ناس ثم الضغط على إدارة الحجز في الصفحة الرئيسية.

بعدها ضع رقم الحجز ثم اسم المسافر.

بعد ذلك اضغط على البحث من أجل عرض كل تفاصيل الرحلة.

وسوف تظهر من أمامك كل المعلومات عن رحلتك بشكل مُفصل، كما يمكنك الاستعلام كذلك من خلال رقم التذكرة بنفس الخطوات بسهولة.

وتوفر الشركة بشكل مستمر عروض ترويجية للعملاء القدامي ومستخدمي خطوط الطيران ناس كل فترة.

ما هي مميزات طيران ناس؟

الحصول على مقاعد مصممة لتضمن الشعور بالراحة من الإقلاع حتى الهبوط، توفير مساحات من أجل التمدد والاسترخاء وذلك على متن الطائرة.

هل طيران ناس جيد؟

حصلت طيران ناس على جائزة أفضل شركة في الشرق الأوسط لتسعة أعوام من عام 2015، وحتى 2023.

ما هو الوزن المسموح به على طيران ناس؟