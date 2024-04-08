ستنصدم : اتفرج جو بايدن يباغت أمير قطر بطلب صادم وغير منطقي؟

الرياض - محمد الاطلسي - قال مسؤول بارز في الإدارة الأمريكية إن الرئيس جو بايدن بعث يوم الجمعة برسالتين إلى الرئيس المصري وأمير قطر يدعوهما فيهما إلى الضغط على حماس لإبرام اتفاق بشأن الرهائن الإسرائيليين.

وأضاف المسؤول الذي اشترط التكتم عن هويته لمناقشته رسائل خاصة، إن مستشار الأمن القومي لبايدن سيجتمع يوم الاثنين مع أفراد عائلات بعض الرهائن الذين يقدر عددهم بنحو 100 رهينة ويعتقد أنهم ما زالوا في غزة.

وجاءت الرسالة بعد يوم واحد من دعوة بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى مضاعفة الجهود للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في الحرب المستمرة منذ ستة أشهر في غزة.

كما تأتي الرسالتان الموجهتان إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في الوقت الذي أوفد فيه بايدن مدير وكالة الاستخبارات المركزية ويليام بيرنز إلى القاهرة لإجراء محادثات نهاية الأسبوع الجاري حول أزمة الرهائن.

ويشير مسؤولون في البيت الأبيض إلى أن التفاوض على وقف القتال بين إسرائيل وحماس لتسهيل تبادل الرهائن المحتجزين في غزة بالسجناء الفلسطينيين المحتجزين في إسرائيل هو السبيل الوحيد لتنفيذ وقف مؤقت لإطلاق النار، وتعزيز تدفق المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة اليها في القطاع.

هذا، وقال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي في وقت سابق يوم الجمعة، إن بايدن أكد على الحاجة إلى إتمام اتفاق الرهائن وذلك خلال اتصال هاتفي الخميس مع نتنياهو.

وتشهد المحادثات تعثرا منذ أسابيع وتتبادل حماس وإسرائيل الاتهامات بالمراوغة والتشدد.

هذا وأفاد مصدر دبلوماسي لقناة "سي إن إن" بأن حركة حماس رفضت الاقتراح الأخير الذي تقدمت به إسرائيل لوقف إطلاق النار في القطاع.

وأوضح المصدر: "لقد رفضوا لأن الاقتراح لم يلب بعض مطالبهم"، مضيفا أن إسرائيل لا تريد السماح بعودة المدنيين الفلسطينيين إلى شمال غزة كما أنها لم توافق على سحب قواتها من غزة.