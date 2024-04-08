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سعودي خرج مع أسرته للتنزه وتناول الإفطار في البر وبعدما خلع حذاءه ومشى على الرمال كانت المفاجأة المرعبة!..اتفرج

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الرياض - محمد الاطلسي - روى مواطن قصة رجل في الخمسينات من عمره مٌحب للرياضة ، خرج للتنزه مع أسرته وتناول الإفطار في البر ، وحدث ما لم يتوقعه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وقال : أحد الجيران رحمه الله ، كان في أوج صحته ونشاطه ، في الخمسينات من عمره ، غير مدخن ويحب الرياضة ، فقدته كم يوم برسائل الواتسآب .

 

وتابع: وعندما اتصلت عليه رد علي أخوه وأخبرني أن جاري هذا توفي بالمستشفى . مٌضيفا: وأخبرني شقيق جاري أن سبب الوفاة ، عندما ذهب يغير جو مع أهله قبل يومين في البر ويفطرون ويرجعون .

 

وأردف: وقام بخلع حذائه والمشي على الرمال حافيا ، فتعرض للدغة أفعى أم جنيب ، وفجأة صار معه تشنجات ودوخه وغثيان ، وقامت أسرة بطلب الإسعاف ، ولكن لم يتم تقديم المساعدة له إلا بعد مرور ساعة ، ما أسفر عن وفاته بعد مكوثه يوم واحد بالمستشفى.

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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