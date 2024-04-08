تفاصيل جديدة بشأن المجزرة المروعة التي سببها هروب أسد من قفصه في العاصمة صنعاء ..اتفرج

الرياض - محمد الاطلسي - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، صورة لأسد، قالوا إنه فر من حديقة الحيوان الواقعة في منطقة دار سلم في العاصمة صنعاء، وتسبب بمقتل طفلة وشقيقها.

وكشفت منصة صدق المختصة بكشف الاخبار المضللة، حقيقة الصورة والخبر المتداول، وأكدت بحسب عملية تحقق قامت بها أن الخبر غير صحيح وان الصورة المتداولة قديمة، نشرت في 11 نوفمبر 2023 وليست في اليمن.

واوضحت المنصة ان الصورة تعود لأسد فر من السيرك في مدينة لاديسبولي الإيطالية الساحلية قرب روما، وقد قامت السلطات بتخدير الأسد وإعادته إلى الأسر.

ولم تتحدث أي مصادر موثوقة عن فرار أسد من حديقة الحيوان بصنعاء، وفق المنصة.

وكانت الإدارة العامة للحدائق، قد نفت حقيقة تلك الصورة، أو هروب أسد من الحديقة المذكورة.