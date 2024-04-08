استعدوا للرحيل..قرار سعودي رسمي يزلزل كل المقيمين من أبناء هذه الجنسية ؟

الرياض - محمد الاطلسي - ينظر العديد من الشباب حول العالم إلى المملكة العربية السعودية كوجهة مفضلة للبحث عن العمل عندما تندر الفرص في بلدانهم تستقبل المملكة العمال من مختلف البلدان والجنسيات، لكنها مؤخرًا أخذت خطوات نحو توطين بعض المهن وحظر العمال الاجانب من ممارستها، كجزء من إستراتيجيتها لتعزيز التوازن الاجتماعي بين سكانها وتوفير الوظائف لمواطنيها داخل الدولة.

المهن التي سيتم توطينها في السعودية

أصدرت وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية قراراً يقضي بتحليل عدد من المجالات الوظيفية، حيث شملت التحليلات العديد من المهن الرئيسية مثل وظائف إدارة المشاريع بأقسامها المختلفة كأخصائي إدارة المشاريع ومدير المشروع، وكذلك مهن تتعلق بالمبيعات والمشتريات، بالإضافة إلى الوظائف المرتبطة بخدمات الشحن مثل نقاط الخدمة والوسطاء، وأيضاً المهن المتخصصة في الخياطة النسوية ومجالات التجميل.أهم مراحل توطين المهن في السعودية لن يحدث توطين جميع المهن دفعة واحدة، بل سيتم تدريجياً البدء في توطين المهن داخل المملكة العربية السعودية من خلال عدة مراحل.

المرحلة الأولى: بلوغ نسبة توطين تصل إلى 35% من مجموع العاملين في وظائف إدارة المشاريع بالمؤسسة. المرحلة الثانية تنص على أنه يجب أن تصل نسبة التوظيف للكفاءات المحلية في إدارة المشاريع بالشركات إلى 40% من مجموع العاملين في تلك الوظائف، ويتوجب أن لا تقل رواتب هذه الفئة عن ستة آلاف ريال كحد أدنى.