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ماذا يحدث ؟..نداء عاجل من السلطات السعودية بشأن الحرم المكي

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الرياض - محمد الاطلسي - ناشدت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين، ضيوف الرحمن والمعتمرين، بالالتزام بالهدوء والانتظام مع امتلاء الحرم المكي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وذكرت الهيئة العامة في إنفوجراف صادر عنها  عبر منصة "إكس" "يشهد المسجد الحرام وساحاته في هذه الليالي المباركة ازدحامًا شديدًا نرجو منكم الالتزام بالهدوء والانتظام وعدم تعطيل الحركة حتى ينعم الجميع بالراحة والطمأنينة".

 

يأتي ذلك وسط كثافة المعتمرين في المسجد الحرام خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك، وسط نجاح الخدمات الأمنية والتشغيلية للهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين بالتعاون مع الجهات الأخرى المعنية.

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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