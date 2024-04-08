انت الأن تتابع خبر فاكهه الفقراء المهملة تزرع في السعودية تقضي على السعال في 5 دقائق فقط وتعالج هشاشة العظام وتخفض الوزن وتعتبر الحل الأقوى لـ "الإمساك" والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تشتهر السعودية بزراعة الشمام ويزرع في السعودية في موسمين، هما سبتمبر وفبراير وتوفر لنا هذه الفاكهة المغذية العديد من الفوائد، قد تساعد بذورها في تعزيز صحتك فهي غنية بالفيتامينات الأساسية مثل A و K. C و B1 و E.

بذور الشمام غنية بالزنك وتوفر بعض كميات البروتين والدهون الصحية والكربوهيدرات، وإليك الفوائد العديدة لاستهلاك الشمام، وفقا لما نشره موقع "ndtv".

1-ترطيب الجسم

يحتوي الشمام على 90% من الماء، الذي يسهم في منع جفاف الجسم، حيث تكثر فرص الإصابة به نتيجة ارتفاع درجات الحرارة في الصيف، لذا قد يساعد تناول الماء المنتظم طوال اليوم إلى جانب تناول مجموعة متنوعة من الفاكهة المليئة بالشمام.

2-إنقاص الوزن

يحتوي الشمام على فيتامين سي، هو أحد مضادات الأكسدة القوية لصحة الجسم عمومًا، فضلًا عن قدرته على محاربة تراكم تخزين الدهون في منطقتي الخصر والبطن، كما يحتوي الشمام على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية، ما يجعله مفيدًا عند الحالجة لإنقاص الوزن.

3-صحة الأسنان

تحتوي قشرة الشمام على مواد كيميائية نباتية معينة يفرزها عند غليه في الماء، يمكن استخدام هذه المياه لتخفيف ألم الأسنان، لذا يمكن صنع هذا الخليط وتركه يبرد وشطف الفم بهذا الماء مرة واحدة يوميًا للحفاظ على صحة الأسنان.

4-علاج السعال

يمكن تجفيف بذور الشمام وإضافتها إلى الأطعمة لتخفيف السعال وإخراج البلغم الزائد من الجسم، يمكن أيضًا تناولها طازجة من الفاكهة، ما عليك سوى غسلها تحت ماء الصنبور لتنظيفها قبل إضافتها إلى الطبق.

5-ضغط الدم

يحتوي الشمام على البوتاسيوم ما يجعله مفيدًا لأرقام ضغط الدم لديك، يسهم المحتوى العالي من الألياف والماء في الشمام في التحكم في ضغط الدم، يمكن تقطيع الشمام إلى قطع وتناوله كوجبة خفيفة في المساء أو في أي وقت من اليوم.

6-الوقاية من الإمساك

محتوى الماء والألياف في الشمام مفيد للجهاز الهضمي، حيث يسهم في الوقاية من الإمساك، ويساعد تناول الشمام في تنظيم حركة الأمعاء وأيضًا ترك تأثير جيد، مثل البرودة والشعور بالراحة على المعدة.

7-صحة الجلد

يمكن أن تساعد كمية عالية من مضادات الأكسدة خاصًة فيتامين سي الموجود في الشمام على تنقية البشرة، كما أنه غني بالكولاجين الصديق للبشرة، لذا يجب إضافة الشمام إلى النظام الغذائي.

8. يقوي العظام

بذور الشمام غنية أيضًا بالمعادن مثل المغنيسيوم والكالسيوم والفوسفور وكلها ضرورية لتحسين صحة العظام، يمكن أن يساعد تناول الأطعمة التي يمكن أن تقوي عظامك على تقليل خطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالعظام مثل هشاشة العظام وقد يقلل أيضًا من خطر الإصابة مثل الكسور.

9. صحة شعر أفضل

يمكن لبذور الشمام الغنية بالبروتينات أن تعزز نمو الشعر عن طريق تقوية بصيلات الشعر ، فهي غنية أيضًا بالفيتامينات المختلفة التي تساعد في الحفاظ على صحة فروة الرأس وتوفر التغذية اللازمة لشعرك.

10. جيد للعيون