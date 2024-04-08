بخطوات بسيطة واقتصادية..استعدي لفرحة العيد مع الغريبة بالزبدة اللذيذة ! اليك طريقة تحضيرها في المنزل بسهوله ."

الرياض - محمد الاطلسي - تستعد معظم الأمهات خلال هذه الفترة من للاستعداد بالاحتفال بعيد الفطر، لذلك يفضلون تحضير حلويات العيد في البيت بأنفسهم، سواء لضمان جودة مكوناتها أو لأنها اقتصادية عن الجاهزة، ولهذا السبب سوف نوضح في هذا المقال طريقة تحضير الغريبة الناعمة في البيت من خلال إتباعك بعض من الخطوات البسيطة.مقادير الغريبة بالزبدة الناعمة

كوب من الزبدة. كوبان من الدقيق الفاخر. كيس من الفانيلا. للتزيين فستق حلبي. طريقة تحضير الغريبة بالزبدة سوف نوضح طريقة تحضير الغريبة بالزبدة بطريقة تجعلها تبدو مثل المحالات الجاهزة، ولكن يجب عليكي إتباع التفاصيل بدقة وهي ضعي السكر والزبدة في وعاء، ثم امزجيهم جيدًا حتى يمتزجوا.

بعد ذلك ضيفي الفانيليا إلى الخليط ووصلي الخلط ضيفي تدريجيًا الدقيق الأبيض حتى تتكون معك عجينة متماسكة شكلى العجينة لتصبح على شكل أقراص قومي بتزيين الغريبة بالفستق الحلبي بعد ذلك ضعيها في صينية مناسبة في الفرن عند درجة حرارة متوسطة، واتركيها لمدة عشر دقائق تقريبًا حتي تصبح ذهبية

نصائح هامة لتحضير غريبة دايب سوف نوضح بعض النصائح المهمة لتحضير غريبة دايبة ناعمة ممتاز هتبهر كل من يتذوقها استخدمي دقيق الأبيض الفاخر المتخصص في تحضير المخبوزات، وأيضاً الزبدة الطازجة للحصول على نتيجة ممتازة ترضيكي.:ينبغي عليكي إتباع الوصفة بدقة، تحضير المقادير بعناية لضمان تحقيق النتيجة المثالية.

قومي بعجن العجينة جيدًا حتى تصبح متجانسة وناعمة. يجب أن تتركيها ترتاح لفترة من الوقت. استخدمي قطاعة وقومي بتقسيم العجينة إلى قطع متساوية لتحصلي على غريبة متساوية في الحجم. كما يجب عليكي تسخين الفرن مسبقًا مع مراعاة ضبط الحرارة.