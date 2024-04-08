حطم الرقم القياسي.. لن تصدّقوا كم تبلغ ثروة الفرعون ’’محمد صلاح‘‘ في 2024.. رقم فلكي سيصيبكم بالجنون!

الرياض - محمد الاطلسي - بات اللاعب المصري محمد صلاح واحدا من أغنى الرياضيين حول العالم، بعد تمديد عقده العام الماضي مع ليفربول، والذي جعله العقد الأغلى في تاريخ النادي الإنجليزي.

وكشف خبير مالي بريطاني عن حجم ثروة جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، محمد صلاح، خلال الفترة الحالية والتي جمعها في مشواره الاحترافي.

وبحسب الخبير المالي البريطاني، كيران ماجواير، في تصريحات نقلتها شبكة "Liverpool World"، وقال: "إذا ذهبنا إلى حسابات محمد صلاح سنجد أنه يمتلك 20.182.000 جنيهًا إسترلينيًا (أي تقريبًا 20 مليون جنيه إسترليني) في البنك".

وبحسب الشبكة أن بهذا المبلغ قد لا يحتاج محمد صلاح للانتقال إلى السعودية لأن اللاعب ليس لديه هذا المال فحسب، ولكن لديه شركات أخرى يمتلكها وأصول مختلفة لأن كل هذه الأموال والأصول تؤكد على نجاح مسيرة اللاعب في أوروبا.