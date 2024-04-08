عبدالملك الحوثي يطيح بالعشرات من قيادات جماعته بأوامر إيرانية ..المفاجأة بمصير ابو علي الحاكم!

الرياض - محمد الاطلسي - أصدر زعيم الجماعة الحوثية عبدالملك الحوثي، توجيهات تقضي بالإطاحة بالعشرات من قيادات جماعته المسلحة بأوامر مباشرة من إيران، في خطوة أثارت جنون مسؤول الاستخبارات العسكرية أبو علي الحاكم. بحسب مصادر أمنية رفيعة.

وبحسب المصادر، فإن هذه التوجيهات تأتي ضمن تشكيل مجلس خبراء داخل هيكل جماعة الحوثي ليكون بمثابة سلطة عسكرية عليا لتنفيذ مهمات عبدالملك الحوثي.

ووفقا للمصادر فإن مليشيات الحوثي منحت ما يسمى بـ”مجلس الخبراء” صلاحيات مطلقة” لإدارة وتحريك العمليات العسكرية وتنفيذ عمليات قصف أو استهداف داخل وخارج حدود اليمن وفي البحر الأحمر وخليج عدن.

وأجرى مجلس الخبراء الإيراني تقييما شمل جاهزية جبهات مليشيات الحوثي. وأوصى بتغييرات واسعة للقيادات الميدانية العسكرية وممثلي شعبة الاستخبارات العسكرية الحوثية في جبهات عديدة شملت 5 محافظات. بحسب ما نقل موقع العين الإخبارية، عن المصادر.

“توصيات” بالإطاحة بعشرات القيادات الحوثية

وتحدثت المصادر عن عملية تقييم واسعة نفذتها لجان حوثية عسكرية يرأسها خبراء من حزب الله والحرس الإيراني، أشرفوا على عملية المسح والتقييم لأكثر من 35 جبهة عسكرية تخضع لمليشيات الحوثي.

وأوصى التقييم بتغيير كل ممثلي شعبة الاستخبارات العسكرية في الجبهات التي خضعت للتقييم، حيث كانت مبررات التوصيات بأنهم تسلموا مهامهم حسب محسوبيات أو كونهم منتمين إلى مناطق محددة وولاؤهم لمسؤول الاستخبارات العسكرية الحوثية المدعو “أبو علي الحاكم” ولا يملكون القدرات التي تمكنهم من أداء دورهم بشكل مهني ما يعد تقليصا عمليا للمدعو “الحاكم”.

وأكدت أن التوصيات أثارت جنون القيادي البارز أبو علي الحاكم الذي اعتبر الدعوة إلى إزاحة أكثر من 60 من قيادات الاستخبارات العسكرية في الميدان، استهداف مباشر له ولمكونات قبلية ومراكز قتالية تنتمي لها هذه القيادات.

وأوصى المجلس بضرورة تغيير 73 قياديا ميدانيا في جبهات المليشيات الحوثية التي شملت محافظات مأرب وتعز والحديدة وصعدة.

وقالت المصادر إن قرار التقييم يهدف إلى تعيين قيادات جديدة في الجبهات والاستخبارات العسكرية وربط الجبهات بمشرفين من أعضاء مجلس الخبراء حيث سيشرف كل خبير على إحدى الجبهات الكبيرة بواقع مشرفين اثنين لكل محافظة.

و شددت التوصيات على أن زعيم المليشيات الحوثية وجه كل قيادات مليشياته بالتعاطي التام مع التقييم وتنفيذ التوصيات دون أي اعتراض، وتمكين الخبراء في المجلس من ممارسة عملهم دون أي تحفظ على معلومات مطلوبة.

وأشارت إلى أن التوجهات الأخيرة التي ينفذها مجلس الخبراء جاءت عقب الضربات التي شنتها واشنطن ولندن على مواقع ومعسكرات حوثية وتصاعد العمليات ضد خطوط الملاحة الدولية وقيام ما يسمى بمجلس الخبراء بإدارة العمليات الحوثية في البحر الأحمر.

ولفتت إلى انها جاءت مع موجة تصعيد ميداني جديد للحوثيين في جبهات القتال كان آخرها هجوم بري غادر شنته المليشيات، الأربعاء، على جبهة كرش في محافظة لحج، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من القوات الجنوبية.

ويعد مجلس الخبراء سلطة عليا داخل المليشيات و يهيمن ويدير جميع المجالس القتالية الذي شكلها الحوثيون، سابقا باعتبار المليشيات تنظيم عسكري سري مغلق سواء من ناحية التنظيم أو الآليات ولا يؤمن بالعمل السياسي، وتحويل الحوثيين إلى مجرد اداة عسكرية بيد طهران لتحقيق مصالحها في المنطقة.