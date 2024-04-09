السعوديه ولأول مرة في تاريخها تسعد جميع المقيمين بمفاجأة ضخمه بمناسبة عيد الفطر !

الرياض - محمد الاطلسي - يمكنك الأن الحصول على إيداع فوري لمبلغ 50 ألف ريال مع سداد على مدى 60 شهرًا، ويعتبر ذلك خيار تمويل شخصي مبتكر يقدمه بنك الإنماء، حيث يتيح هذا البرنامج الفرصة للعملاء لتحقيق أهدافهم المالية دون الحاجة إلى كفيل أو تحويل الراتب، ويأتي هذا العرض بمرونة في السداد على مدى فترة زمنية ممتدة، مما يخفف الضغط المالي على المقترضين، وبفضل الإجراءات السريعة والبسيطة المتبعة من قبل بنك الإنماء، يمكن للعملاء الاستفادة من التمويل الشخصي بسهولة وسرعة، مما يجعلها الخيار المثالي لتلبية احتياجاتهم المالية بشكل موثوق ومناسب، وإليك كافة التفاصيل فيما يلي.

في حالة كنت تبحث عن فرصة لتمويل شخصي مضمون يقدم بنك الانماء تمويل فوري بمبلغ 50 ألف ريال، على أن يكون السداد على 60 شهر، مع العلم أنه يكون بدون كفيل أو تحويل الراتب، وإليك كافة التفاصيل عن خطوات التقديم فيما يلي. أولاً قم بزيارة منصة الإنماء الإلكترونية، يمكنك الدخول من الرابط التالي، اضغط هنا. ثم اختر قسم التمويلات، ثم اطلب تمويلًا شخصيًا. ومن ثم قم بتعبئة وإدخال كافة البيانات المطلوبة، مثل الاسم ورقم الهوية الوطنية أو الإقامة للمقيمين في السعودية، وكذلك وجهة العمل والراتب الشهري ورقم الجوال الخاص بك. بعد ذلك اختر نوع الخدمة وحدد المبلغ المطلوب للتمويل الشخصي. بعد الانتهاء من هذه الخطوات ، أرسل الطلب وسيتم دراسته والرد عليك بالموافقة أو الرفض. في حالة الموافقة، ستتلقى رسالة على جوالك تحتوي على العرض، حيث يمكنك الموافقة عليه من خلال الموقع. بعد ذلك، يجب عليك النقر على أيقونة “الموافقة على السند” في قسم “حالة الطلبات”.

سيتم بعدها إرسال رابط مخصص لك عبر رسالة نصية إلى هاتفك، مع العلم أن هذا الرابط مرتبط بوزارة العدل ويستخدم للموافقة على السند. بعد ذلك، يتعين عليك الموافقة على عقد التمويل من خلال التطبيق، حيث سيتم إرسال رمز تحقيق عبر رسالة نصية إلى جوالك. يطلب منك إدخال هذا الرمز للتأكيد على هويتك كمستفيد حقيقي من التمويل، وتجنب مشاركة هذا الرمز مع أي شخص آخر لأنه سري.