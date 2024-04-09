انت الأن تتابع خبر سألوا رونالدو عن أفضل لاعب عربي في السعودية فأجاب بدون تردد وصدم الجمهور!! ليس حمدالله ولا علي البليهي ولا سالم الدوسري!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أشاد مهاجم النصر السعودي البرتغالي، كريستيانو رونالدو، بمستوى لاعب عربي محترف في الدوري السعودي.

وقال رونالدو

في تصريحات صحفية إن نجم الأهلي السعودي رياض محرز من أفضل اللاعبين الذين يصنعون الفارق في أي وقت واصفاً إياه باللاعب الإستثنائي.

وأضاف النجم البرتغالي:

“محرز من أكثر اللاعبين الذين تعجبني طريقة لعبهم، وبالنسبة لي محرز يعتبر واحدا من أفضل اللاعبين في العالم.

وكانمحرز حقق الثلاثية التاريخية "الدوري، كأس الاتحاد،