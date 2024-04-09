انت الأن تتابع خبر سألوا رونالدو عن أفضل لاعب عربي في السعودية فأجاب بدون تردد وصدم الجمهور!! ليس حمدالله ولا علي البليهي ولا سالم الدوسري!! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أشاد مهاجم النصر السعودي البرتغالي، كريستيانو رونالدو، بمستوى لاعب عربي محترف في الدوري السعودي.
وقال رونالدو
- في تصريحات صحفية إن نجم الأهلي السعودي رياض محرز من أفضل اللاعبين الذين يصنعون الفارق في أي وقت واصفاً إياه باللاعب الإستثنائي.
وأضاف النجم البرتغالي:
- “محرز من أكثر اللاعبين الذين تعجبني طريقة لعبهم، وبالنسبة لي محرز يعتبر واحدا من أفضل اللاعبين في العالم.
وكانمحرز حقق الثلاثية التاريخية "الدوري، كأس الاتحاد،
- أبطال أوروبا" مع نادي مانشستر سيتي، في الموسم الرياضي الماضي، قبل أن ينتقل إلى صفوف الأهلي السعودي، مقابل 35 مليون يورو تقريباً.