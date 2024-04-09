انت الأن تتابع خبر ثمانية نظيفة تطيح بمنصب موسيماني ... وبديله يصل عبر طائرة خاصة إلى المملكة... وسمعته أرعب كل أندية روشن...تفاصيل ساخنة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يواجه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها ، خطر الإقالة من تدريب الفريق ، وذلك بعد تلقى أكبر خسارة هذا الموسم أمام النصر .

وكان النصر فاز على نظيره أبها، بثمانية أهداف نظيفة ، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية ، أمس الثلاثاء ، ضمن منافسات الجولة الـ26 من بطولة الدوري .

ومن المُقرر أن تعقد إدارة أبها برئاسة الدكتور أحمد الحديثي ، اجتماعًا عاجلًا ، اليوم الأربعاء ، مع لاعبي الفريق ، وذلك بحضور الجهازين الفني والإداري ، من أجل مناقشة أسباب الهزيمة الكبيرة ضد النصر .

ووفقاً لصحيفة «الرياضية» فإن إدارة أبها تعمل على وضع خطة جديدة من أجل إخراج الفريق من دائرة الخطر والابتعاد عن شبح الهبوط إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى .

ويُذكر أن فريق أبها يحتل المركز السابع عشر في ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة ، جمعها من 6 انتصارات ، 4 تعادلات ، و16 خسارة .