انت الأن تتابع خبر سألوا مقيمة فرنسية في السعودية عن أكثر شيء أعجبها في المملكة فأجابت بدون تردد وصدمت الجميع بـ 3 أشياء موجودة بالمملكة وليست في فرنسا .. فيديو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحدثت سيدة فرنسية مقيمة في المملكة عن أهم 3 أشياء موجودة في المملكة، ولكنها لم تجدها في فرنسا،، وكانت أولها هي الأمان.

وقالت سيسيليا أن الأمان الذي تعيشه في المملكة لم ترى له نظير، وعلى الرغم من التقدم الذي فيه فرنسا إلا أنها لا تشعر بالأمان هناك مثلما تشعر في المملكة.



وتابعت أنها كامرأة لا يمكنها السير وحيدة في شوارع فرنسا سواء ليلًا، حيث أن هذا غير آمن، وأنه على الرغم من جمال فرنسا، فلا يمكنها الشعور بالأمان بها.

أما عن الأمر الثاني فكان المعاملة الحسنة، حيث أن تعاملهم معًا يكون جيد جدًا، وهذا أمر لم يعد موجود في أوروبا، والشئ الأخير، هو الكرم.