تويوتا كراون ماجستا 2024 .. أرخص سيارة فارهة سيدان تنافس تويوتا كورولا وبسعر مخنفض لايصدق

الرياض - محمد الاطلسي - سيارة تويوتا كراون 2024 تعتير من أشهر السيارات من فئة السيدان التي قدمتها شركة تويوتا في السوق السعودي، حيث أنها أحد السيارات المزودة بميزات جديدة متطورة وتجهيزات جعلتها تحظي بشعبية كبيرة.

وتتوفر هذه السيارة في فئتين لذلك يبحث الكثير من المهتمين بأسعار السيارات بمعرفة مواصفات تويوتا كراون 2024 من الداخل، وفى السطور التالية سنعرفكم على كل تفاصيلها.

تأتي مواصفات سيارة تويوتا كراون 2024 كالتالي:

تتميز بمحرك رباعي الأسطوانات وبسعة وصلت إلى 2400 سي سي.

وينتج المحرك الخاص بها قوة قدرها 345 حصانا، وعزم دوران يقدر بنحو 550 نيوتن/متر. ويقترن المحرك بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 نقلات. وتصل السرعة القصوى للسيارة إلى 200 كم/ساعة. وتصل سعة خزان الوقود إلى 55 لترا.

كما يصل الطول الكلى للسيارة إلى 4980 مم، ويصل عرضها إلى 1840 مم، ويصل ارتفاعها إلى 1645 مم، ويصل طول قاعدة العجلات إلى 2850 مم.

بالإضافة إلى نظام التحكم في الحر، ونظام مراقبة النقطة العمياء، وإمكانية تثبيت مقاعد الأطفال، وأنظمة مساعدة الفرامل، ونظام التحذير من مغادرة المسار، وغيرها من المواصفات والمميزات التى جعلت هذه السيارة من السيارات التى يبحث عنها الكثير خلال هذه الفترة. أسعار تويوتا كراون في الإمارات والسعودية يصل سعر الفئة الأولى من سيارة تويوتا كراون الى 199،900 درهم إماراتي، ويصل سعر الفئة الثانية منها الى 229،900 درهم إماراتي، أما عن سعرها بالسعودية فيصل سعر الفئة الأولى بريميوم من السيارة تويوتا كراون موديل 2023 بقيمة قدرها 178.480 ريال، بينما وصل سعر الفئة الثانية ماجيستا إلى قيمة إجمالية بلغت 229.195 ريال سعودي، و يصل سعر السيارة تويوتا كراون سبورت 2024 في السوق الياباني بأسعار تبدأ من 52.900 دولار.

التصميم الداخلي للسيارة تأتي داخلية واسعة مع العديد من الخطوط المستقيمة وشاشات واسعة. ومزودة بإضاءة داخلية LED جوية يمكن تخصيصها إلى 64 لونًا مختلفًا.

متوفرة باللون الأسود والبني الفاتح. ما هي افضل انواع سيارات تويوتا يارس. كورولا. كامري. أفالون.