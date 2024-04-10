الآن في السعودية تويوتا هايلكس 2024 .. أفخم سيارة فارهة بيك أب حطمت نيسان و فورد وغيرها وبسعر غير متوقع

الرياض - محمد الاطلسي - تويوتا هايلكس 2024 من اشهر سيارات البيك آب متوسطة الحجم التي لها تاريخ طويل في صناعة السيارات، وقد تم تقديمها أول مرة في 1968م ومنذ ذلك الوقت كانت من أكثر السيارات مبيعًا في العالم.

ويتميز هذا الإصدار بمحركات البنزين والديزل، ويأتي بخيارين لنظام الدفع وهما الدفع الخلفي والدفع الرباعي، وتشتهر هايلكس بقدرتها على تحمل المهام الشاقة، والقدرة على التكيف مع الظروف الصعبة والطرق الوعرة..

مواصفات وعيوب تويوتا هايلكس الجديدة 2024 Toyota Hilux تتوفر هذه السيارة في المملكة العربية السعودية بثلاث فئات، فئات GLX ، vigp، GR sport، وتتميز بمواصفات فائقة وإمكانيات هائلة، مما يجعلها اختيارًا مثاليًا تشمل ميزاتها المتقدمة وتظهر بعض العيوب الشائعة في سيارة هايلكس، حيث يعلق البعض عليها على الرغم من تنوع مميزاتها من بين هذه المواصفات والعيوب:

موصفات تويوتا هايلكس الجديدة عيوب سيارة هايلكس كما تتميز بأنظمة سلامة حديثة مثل نظام التحذير من الاصطدام الأمامي، ونظام الفرامل التلقائي في حالات الطوارئ، بالإضافة إلى نظام مراقبة النقطة العمياء. استهلاك كبير للوقود، خاصةً في حالة المحرك الأكبر بسعة 4.0 لتر، مما يتسبب في تكلفة وقود نسبياً عالية. تتوفر بمحركات متنوعة مثل محرك 2.8 لتر ديزل تربو، ومحرك سعة 4.0 لتر في 6، بالإضافة إلى محرك ديزل تربو سعة 2.8 لتر، وتدعمها نظام دفع خلفي.

سعر المحرك الكبير ذو السعة 4.0 لتر يعتبر مرتفعًا نسبياً، مما قد يكون عاملاً مؤثرًا في اختيار السيارة. نظام تثبيت السرعة التكييفي، ونظام التحكم في المسار، ونظام المساعدة في البقاء في المسار. تصميم السيارة الخارجي قد لا يناسب ذوق البعض ويكون غير ملهم للبعض الآخر.

مميزات سيارة هايلكس تتميز سيارة تويوتا هايلكس بعدة مميزات، ما جعلها واحدة من السيارات الأكثر تفضيلا في المملكة العربية السعودية.

يشمل ذلك وجود محركين قويين، الأول بسعة 2.8 لتر ديزل تربو يولد قوة 201 حصان وعزم دوران 500 نيوتن متر، والثاني بسعة 4.0 لتر في 6 يولد قوة 235 حصان وعزم دوران 376 نيوتن متر.

تتمتع بسمعة طيبة في مجال الاعتمادية بفضل تصميمها المتين والموثوق، وتتميز بقدرتها الكبيرة على التحمل وتحمل الأحمال الثقيلة.

كما توفر تصميمًا داخليًا واسعًا ومريحًا، حيث تقدم مساحة وفيرة للركاب والبضائع.