امرأة تزوجت رجل سعودي وتركها بدون نفقة لمدة عامين.. وبعدما أقام والدها دعوى ضد الزوج كانت المفاجأة!..اتفرج

الرياض - محمد الاطلسي - روى المحامي أحمد الجهيمي، قصة رجل تزوج امرأة وتركها عند والدها لمدة عامين دون الإنفاق عليها، وعندما رفع أبيها دعوى ضده كانت المفاجأة.

بيت مستقل

وقال الجهيمي، خلال مقطع فيديو: رجل تزوج امرأة واتفق مع والدها على مهر قدره 25 ألف ريال؛ على أن يسكنها في بيت مستقل ويكون المقدم 10 آلاف ريال والمؤخر 15 ألف ريال.

منزل الوالد

وأشار: عندما تزوجها دفع فقط 10 آلاف ريال وتبقى 15 ألف ريال لم يدفعها وتركها في منزل والدها ولم ينفق عليها وتولى أبيها النفقة عليها لمدة عامين.

بيت الزوجية

وأوضح: عندما أقام الأب دعوى ضد زوج ابنته ليطالبه بباقي المهر وقدره 15ألف ريال، ويطالبه بتأسيس بيت الزوجية وأن يأخذها لهذا البيت وبدفع النفقة لمدة عامين.

ذمة مالية

وتابع: رفض القاضي الدعوى لأنه رفعها بدون توكيل من ابنته وأمر بإخلاء سبيل الزوج لأنه لا صفة للأب في هذه الدعوى لأن الابنة ذمة مالية مستقلة عن أبيها.