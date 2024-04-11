انت الأن تتابع خبر عاجل.. 4 مخالفات مرورية لن تخضع للتخفيض حال ارتكابها أثناء سريان القرار في السعودية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أوضح المتحدث الرسمي لإدارة المرور، العقيد منصور الشكرة، أنه يوجد 4 مخالفات لا تخضع أبدا لمخالفات المرور في حالة ارتكابها وقت وجود القرار، فلذلك عند القيادة يجب الحذر من حدوث أي مشكلة معك وعليك إتباع القواعد، وفي حالة ارتكابها سوف يتم دفع غرامة كبيرة أو السجن لفترة ما، ولكن في حالة إن ارتكبت مخالفة أخرى غير المخالفات المذكورة، يمكنك تخفيضها بسهولة بنسبة تصل إلى 50%.

4 مخالفات مرورية لن تخضع للتخفيض

قال المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور، أنه يوجد 4 مخالفات لا تخضع أبدا للتخفيضات المرورية في حالة ارتكابها عند سريان القرار، ولذلك يجب الحذر من هذه المخالفات وهي:

مخالفة التفحيط لا تخضع للتخفيض من إدارة المرور.

مخالفة القيادة تحت تأثير المسكر لا تخضع للتخفيض.

إذا تجاوزت سرعة الطريق 120 كيلومتر وأقل بمقدار 50 كيلومتر لا تدخل ضمن تخفيضات المرور.

إذا تجاوزت سرعتك على الطريق 140 كيلومتر وذلك بمقدار 30 كيلومتر، وفقاً لنص الإدارة العامة للمرور.

تخفيض سداد المخالفات المرورية

قامت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، بتنفيذ توجيهات الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الخاصة بتخفيض سداد المخالفات المرورية التي تكون متراكمة على كل السائقين في حالة ارتكابها.

حيث كان القرار بإعفاء قيمته 50% من القيمة العامة من غرامات المخالفات المرورية التي تم تسجيلها قبل تاريخ 9 / 10 / 1445 هـجريا والموافق ميلاديا 18 / 4 / 2024، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية والهيئة السعودية للذكاء الاصطناعي.

كما أوضحت الداخلية، أن الاستفادة من التخفيضات المرورية وفقاً إلى مبادرة المخالف ويتم سداد المتراكم عليه خلال 6 شهور بداية من موعد سريانه سواء بسداد الغرامة دفعة واحدة أو سداد كل مخالفة بمفردها، ولا يجب ارتكاب مخالفات السلامة العامة.

تخفيضات بقيمة 25% للمخالفات

كما أوضحت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، أن المخالفات المرورية التي تم ارتكابها بداية من سريان تخفيض السداد للمخالفات المتراكمة سوف يتم تطبيق المادة رقم 75 من نظام المرور لمرتكبيها، وهو عبارة عن تخفيض قيمته 25%.

كما أنه يتم فرض الحجز والتنفيذ إذا لم تسدد الغرامة بعد انتهاء مدة الاعتراض الخاصة بك، وبعد انتهاء مهلة السداد التي تكون مقررة من قبل النظام، حيث يجب الالتزام بقواعد المرور لكي تقوم بتحقيق السلامة المرورية ولكي لا ترتكب أي مخالفة.

طريقة تخفيض المخالفات المرورية

قامت إدارة المرور في السعودية بتوضيح طريقة تخفيض المخالفات المرورية وهي من خلال إتباع هذه الخطوات:

ادخل على ابشر الإلكترونية من خلال هذا الرابط.

قم بكتابة كلا من الاسم وكلمة المرور.

اضغط بعد ذلك على أيقونة خدمات المرور.

ثم عليك الضغط على المخالفات غير القانونية.

ستعرض أمامك كافة المخالفات المرورية الموجودة في حسابك.

قم بتقديم طلب من أجل الاعتراض على المخالفات.

عليك أن تتأكد من الشروط والأحكام.

اضغط على تقديم بعد ذلك.

هل يمكن تقسيط المخالفات المرورية في السعودية؟

لا، يجب أن يكون الدفع مرة واحدة فقط خلال 30 يوم من حصولك على المخالفة المرورية.

كم مخالفة قطع الإشارة في السعودية؟

تكون مخالفة قطع الإشارة في السعودية حوالي 3000 ريال سعودي ومن الممكن أن تصل إلى 6000 ريال سعودي.

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