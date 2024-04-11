شاب سعودي كان يؤدي صلاته في المسجد فسقط مغشياً عليه وبعد 40 يوما كانت المفاجأة المرعبة

الرياض - محمد الاطلسي - روى صانع محتوى قصة شاب سعودي ، كتم "العطاس" أثناء صلاته خلف الإمام في المسجد، وسقط مغشيا عليه، وعندما استيقظ كانت المفاجأة. وقال صانع المحتوى في مقطع متداول، أن الشاب جاءته "عطسة" أثناء الصلاة، ولكنه كتمها لأن صوت "عطاسه" قوي، وفي آخر ركعة، شعر وكأن عرق "انطق" في رأسه، وبعدها سقط على الأرض فاقدا للوعي.

​​​​​​وأضاف، عندما استيقظ الشاب وجد نفسه في المستشفى وحوله الأجهزة الطبية وفي يده مغذي وطاقم من الممرضات وطبيب. وأردف، عندما استفهم الشاب من الطبيب عما جرى له، فاجئه الطبيب بأنه يرقد في المستشفى مغميا عليه منذ 40 يوما.

وواصل، أخذ الشاب يبكي ويصيح والطبيب يهدئ من روعه، ويبشره بأنه تم عمل فحوصات شاملة له وأن جميع أجهزته الداخلية بخير، ولكنه حدث شيء قوي له في تلك الليلة التي فقد فيها الوعي، فأجابه بأنه كتم "عطسة".