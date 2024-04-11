بينهم يمنيين..السلطات السعودية تلقي القبض على مقيمين في المملكه والسبب صادم

الرياض - محمد الاطلسي - تمكنت شرطة محافظة جدة من إلقاء القبض على عصابة مكونة من (5) مخالفين لنظام أمن الحدود، ومقيم من الجنسية اليمنية، ومواطن سعودي، وذلك لارتكابهم حوادث سطو على مستودعات ومحال تجارية وسرقة ما بداخلها من بضائع باستخدام مركبات مسروقة.

حيث تلقت شرطة جدة بلاغات متكررة عن عمليات سطو على مستودعات ومحال تجارية في مناطق مختلفة من المحافظة.

تم تشكيل فريق من المباحث الجنائية للتحقيق في تلك البلاغات.

رصد الفريق المركبات المستخدمة في عمليات السطو، وتمكن من تحديد هوية أفراد العصابة.

تم مداهمة أماكن تواجد أفراد العصابة وإلقاء القبض عليهم. وعثر بحوزتهم على كمية من المسروقات، بالإضافة إلى الأدوات المستخدمة في عمليات السطو.

تم استرداد المركبات المسروقة.

كماتم إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وحذرت شرطة جدة من مخاطر التعامل مع العصابات الإجرامية ودعت المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي مشاهدات مشبوهة.

واكدت على أهمية التعاون مع الجهات الأمنية للحفاظ على الأمن والاستقرار.