اتفرج استدعاء يوتيوبر يمني في هولندا للخدمة العسكرية الإجبارية للحرب ضد روسيا.. من يكون؟

الرياض - محمد الاطلسي - عقب حصوله على الجنسية الهولندية قال اليوتيوبر اليمني عبد العليم إنه تم اختياره للتجنيد الإجباري في ظل النزاع بين روسيا أوكرانيا

وقال عليم في فيديو نشره على قناته في يوتيوب اطلع علليه عدن توداي أن وزارة الدفاع الهولندية أرسلت له بريدا تطلب منه الاستعداد للخدمة العسكرية الإلزامية كما أرسلت له رقما عسكريا في نفس البريد.

وأضاف عليم أنه لا يعلم متى سيتم استدعاؤه للتجنيد العسكري ولكنه طلب منه أن يكون على استعداد لذلك واليوتيوبرعبدالعليم العامري المشهور ب “عليم” هرب من اليمن كلاجئ إلى هولندا وحصل على الجنسية الهولندية قبل نحو شهرين.

هذا واختارت الحكومة هولندا 200 ألف مواطن بأن يستعدوا للتجنيد الإجباري وكان من بينهم “عليم”.