لقاء عماني جديد لاستئناف مفاوضات ’’الرياض وصنعاء..لن تتوقع ما تم التوصل إليه

الرياض - محمد الاطلسي - أكدت مصادر إعلامية عن لقاءات جديدة جمعت ممثلي سلطة صنعاء و الرياض في سلطنة عمان، لإستئناف جهود عملية السلام في اليمن.

ونقلت صجيفة العرب الإماراتية الصادرة من لندن عن مصادر سياسية، تأكيدها بتدشين مسقط، جهوداً تجمع السعودية والحوثي مجدّدا في لقاءات مباشرة لمناقشة مسائل عملية متعلّقة بالسلام في اليمن.

وأوضحت المصادر أنّ الهدف من اجتماع أوّل بين الطرفين، أعدت له الدبلوماسية العمانية بدأت بإيفاد ممثلين لها إلى كل من الرياض وصنعاء، لمناقشة إجراءات عملية تتعلّق بتثبيت وقف إطلاق النار بين الأطراف الداخلية المتحاربة في اليمن والمضي في تنفيذ بنود خارطة الطريق المجمّدة منذ إعلان المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ عن التوصّل إليها في ديسمبر الماضي.

مشيرة إلى أن الرياض تعول على الخبرة التي راكمتها الدبلوماسية العمانية في معالجة الملف اليمني

ولفتت إلى أن الجهود الجديدة تهدف لانتشال المسار السلمي من الانهيار بعد أن كان قد حقّق تقدّماً طفيفاً تمثّل في وضع خارطة طريق لتفاهمات بشأن الجوانب الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية ممهّدة للدخول في ترتيبات عسكرية وسياسية أكثر جدّية.