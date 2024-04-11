بسبب هفوة قاتلة صدمة العالم ..طرد اشهر مذيعة في قناة الجزيرة يهز مواقع التواصل

الرياض - محمد الاطلسي - انتشرت أنباء متضاربة تفيد بطرد المذيعة الجزائرية خديجة بن قنة من قناة الجزيرة بسبب هفوة غير متوقعة. الصفحات الاخبارية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصا فيس بوك زعمت أنه تم طرد بن قنة بسبب هفوة قاتلة تسببت بها مؤخرا.

لكن وبدورها خرجت الاعلامية الشهيرة بن قنة عن صمتها وردت على هذه الشائعات مؤكدة أنها توقفها لإجازة عارضة.

ولدت بن قنة في عام 1965 في منطقة المسيلة في الجزائر. درست في معهد الإعلام بجامعة الجزائر- قسم الإذاعة والتلفزيون لتتخرج منه وتلتحق بعدها بمعهد اللوفر لتخريج الصحافيين المحترفيين في باريس. بدأت الصحفية الجزائرية الشهيرة مسيرتها الإعلامية من خلال العمل كصحافية في الإذاعة الجزائرية ومن ثم تطورت في عملها لتنتقل بعدها إلى العمل في التلفزيون الجزائري ثم عدة وسائل اعلامية حتى انتقلت لقناة الجزيرة في العام 1995.

وخلال عملها في الجزيرة قابلت بن قنة العديد من الشخصيات السياسية والعلمية وصناع القرار ومن أبرزهم زوجة حاكم قطر السابق الشيخة موزة بنت ناصر المسند ورئيس الوزراء الفرنسي الأسبق دومينيك دو فيلبان والرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد وسيدة فرنسا الأولى السابقة كارلا ساركوزي ووزير الدفاع الفرنسي الأسبق آلان ريشارد والعالم المصري أحمد زويل الحائز على جائزة نوبل في الكيمياء.

وتصدرت المذيعة خديجة بن قنة عام 2014، قائمة مجلة" آرابيان بيزنس" لأقوى 100 امرأة عربية وذلك للعام السادس على التوالي