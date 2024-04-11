الرئيس اليمني العليمي يفاجئ الجميع ويكشف عن المرحلة القادمة لقيادة الدولة بتعاون إمارتي سعودي

الرياض - محمد الاطلسي - تحدث رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، في خطابا رسمي موجه إلى أبناء الشعب اليمني، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، عن عمل قيادة الدولة في المرحلة القادمة بالتعاون مع السعودية والإمارات.

وأكد الدكتور رشاد العليمي، أنه مع الحرص على تقوية الجبهة الداخلية، عمل مجلس القيادة الرئاسي على ترسيخ شراكته الاستراتيجية مع الدول الحليفة، لاسيما سيما المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة.

وأوضح بأنه خلال العامين الماضيين اخذت هذه الشراكة طابعا اقتصاديا وتنمويا واعدا قادت الى تنفيذ أكثر من 2600 مشروع، بينما يجري العمل على تنفيذ نحو 800 مشروع في العاصمة عدن ومختلف المحافظات المحررة بتمويلات حكومية وخارجية ومجتمعية ومشتركة.

واكد انه :"خلال المرحلة القادمة ستعمل قيادة الدولة، بالتعاون مع الاشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة، ومجتمع المانحين على استكمال جملة من المشاريع الحيوية الأخرى في كافة المحافظات المحررة خصوصا في قطاعات الطاقة والمياه، والصحة والتعليم، والنقل الجوي والبحري، والاشغال العامة والطرق، والزراعة والري والثروة السمكية، والأحوال المدنية، والشباب والرياضة، والاعلام والثقافة والسياحة ومجالات خدمية وانتاجية اخرى".

وأشار إلى أن العام الماضي تم افتتاح مستشفى الأمير محمد بن سلمان في مدينة عدن الذي بدأ تقديم خدماته المجانية لنحو 500 الف شخص سنويا، ليمثل علامة بارزة ضمن المشاريع الإنمائية التي يعمل عليها البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن في قطاعات مختلفة بمبلغ 400 مليون دولار. ولفت إلى أن المشروعات الموجهة لقطاع الطاقة تقع في صدارة الاهتمامات لتشمل التوجه نحو انشاء محطات غازية لتوليد الكهرباء، وشبكات للجهد المتوسط والمنخفض. كما أكد أن :"دولة الامارات العربية المتحدة، انتهت من انجاز منظومة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بقدرة 120 ميجاوات، اضافة الى دورها في دعم قطاع الزراعة من خلال تنفيذ مشروع سد حسان في محافظة ابين على مرحلتين بتكلفة اجمالية 140 مليون دولار، كما يتم الانتهاء من الدراسات لتنفيذ بعض السدود والحواجز المائية في لحج، وتعز، والضالع، وعدد من المحافظات بدعم من صندوق ابوظبي:.

وتشمل التدخلات الانمائية السعودية في قطاع الطاقة محطات للكهرباء في محافظة حضرموت بقدرة 70 ميجاوات، وتعز بقدرة 30 ميجاوات، كما تم تنفيذ مشروعات طرق استراتيجية بعد سنوات من التعثر.

المصدر: سبأ نت