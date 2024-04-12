انت الأن تتابع خبر عاجل.. أمطار رعدية ورياح متربة على الرياض و8 مناطق في السعودية تستمر حتى الـ 10 مساءً والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية المواطنين من النزول في أوقات المطر لكي لا يصابون بنزلات البرد الشديدة هذه الأيام، فلذلك يجب أن تحذر من المطر الشديد وقت الليل وارتداء الملابس الثقيلة وعدم التخفيف للأطفال، ويوجد فرص تساقط المطر مع هبوب الرياح القوية المثيرة للأتربة على عدة مناطق داخل المملكة العربية السعودية، وحذرت الأرصاد من السير تحت الأماكن المرتفعة أو الأشجار في وقت هبوب الرياح.

أمطار رعدية ورياح

وأوضحت الأرصاد أن الطقس سوف يكون بارد بشكل كبير على ٨ مناطق حتى الساعة العاشرة مساء ومن بينهم الرياض وهي حالة نشطة من الرياح السطحية المثيرة للأتربة وبالتالي تنعدم الرؤية في بعض المناطق.

تهب الرياح على منطقة تبوك وتشمل تبوك وتيماء والمنطقة الشرقية وتشمل منطقة حفر الباطن ومنطقة الجوف وتشمل القريات وطبرجل ومنطقة الرياض وتشمل الزلفي والغاط والمجمعة وشقراء ومنطقة المدينة المنورة وهي تشمل عدة مناطق هناك.

عاصفة ترابية على هذه المناطق

ونبهت الأرصاد أهالي منطقة مكة المكرمة وهي تشمل منطقة العاصمة والطائف والعرضيات وخليص والكامل والجموم ورابغ والخرمة والمويه وتربة ورنية وبعض المناطق الأخرى.

كما تسقط الأمطار على بعض المناطق الأخرى مثل منطقة الباحة، وتشمل كلا من العقيق والقرى والمندق والكثير من المناطق الأخرى داخل المملكة العربية السعودية.

وحذرت الأرصاد أهالي منطقة القصيم، وتشمل الأسياح والبدائع والبكيرية والعمار والمذنب الثامرية و الخبراء والرس والفوارة والنبهانية.

حالة الطقس المتوقعة

أوضحت الأرصاد أن حالة الطقس المتوقعة تتسبب في الرياح المثيرة للأتربة وغرق الكثير من الشوارع وتستمر هذه الحالة الجوية حتى الساعة العاشرة مساء.

وقام الدفاع المدني بتحذير المواطنين من أجل أخذ الحيطة من هطول الأمطار الرعدية مع وجود الرياح المحملة بالغبار على الكثير من المناطق داخل المملكة، ويحل البقاء في مكان آمن وقت هبوب الرياح والمطر لكي لا تتعرض للبرد.

إطلاق الإنذار الأصفر والأحمر

قامت الأرصاد في السعودية بإطلاق الإنذار باللون الأصفر على بعض المناطق من بينها عسير ومنطقة أبها وأحد ورفيدو وجازان وعدة مناطق أخرى، وبالتالي يتشكل الضباب وذلك بسبب التأثيرات الجوية الخطيرة على أجواء المملكة.

وتتسبب هذه التأثيرات في انعدام الرؤية الأفقية ولذلك قامت الأرصاد بإطلاق الإنذار الأحمر في كلا من المنطقة الشمالية والعويقيلة، ومن المتوقع أن يسقط المطر والصواعق الرعدية الصعبة في ظل وجود الضباب وقت الصباح.

طقس غير مستقر

الطقس في المملكة السعودية أصبح غير مستقر الآن بسبب الكتلة الباردة الأوروبية التي تضرب البلاد، الأمر الذي جعل الجميع يتابعوا حالة الطقس باستمرار قبل نزولهم من منزلهم.

حيث توقع خبير الطقس أن تسقط الأمطار مع الرياح النشطة على العديد من المناطق كما يجب الابتعاد عن المرتفعات لكي لا تعرض حياتك للخطر وفي حالة وجود رياح نشطة يجب الابتعاد عن القيادة أو القيادة بحذر.

كم درجة الحرارة في مكة المكرمة؟

أوضحت الأرصاد الجوية في السعودية أن درجة الحرارة في مكة المكرمة تكون اليوم حوالي ١٨ درجة مئوية مع تساقط المطر والرياح بشكل غير طبيعي.

متى يبرد الجو في المدينة المنورة؟

يبرد الطقس في المدينة المنورة والسعودية عامة في شهر ديسمبر حتى شهر فبراير.

متى افضل وقت لزيارة مكة؟