عالم الفلك ميشال حايك يبكي مرعوبا من الخوف: "هذا ماسيحدث في نصف شوال"!!

الرياض - محمد الاطلسي - عاد سيد الفلك الشهير ميشال حايك لصدارة محركات البحث بعد تداول توقعات جديدة له قد تحدث في نصف شهر شولب الجاري وتوقع حايك عبر حسابه الرسمي على "يوتيوب" كارثة طبيعية ستشغل العالم العربي بأكمله.

وتوقع ميشال في توقعاتها الجديدة عاصفة طوفانية أشد من عاصفة التنين تضرب مصر وينتج عنها سيول ضخمة تؤدي إلى انهيار سدود وجرف مبان وسيارات.

وقال الفلكي اللبناني إن مصر ستعلن حالة الطوارئ القصوى وتستنجد بالدول المجاورة للتخفيف من شدة الكارثة. ومن حين لآخر يثير سيد الفلك اللبناني الجدل في العالم العربي بطرح تنبؤات مثيرة للحدل تصيب في بعض الأحيان.