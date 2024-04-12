"الرجل السعودي الذي يحير العلماء: لم ينم مطلقًا لثلاثة عقود! اكتشف السبب المدهش الذي صدم العالم ؟!

الرياض - محمد الاطلسي - في قصة غريبة لا تصدق نقلت عبر برنامج (ام بي سي في اسبوع) عبر قناة (MBC) تحدث مسن سعودي عن عدم قدرته علي النوم منذ 30 عاماً حيث تم استضافته في البث المريء عبر برنامج (سكاي بي) حيث اوضح المسن الذي يبلغ 70 عاماً الي انه لم يذق طعم النوم الطبيعي خلال الاعوام الماضية.والمسن الذي يدعي (سعود بن محمد الغامدي) اوضح انه قد ذهب الي العديد من المشافي في المملكة العربية السعودية الا انه لم يتمكن احد من تحديد الحالة التي يعاني منها الغامدي التي يبدوا انها حالة من عدم الارتياح والقلق وقد شخص البعض ان الحالة التي يعاني منها هي حالة اكتئاب نفسي فيما حاول الغامدي الذهاب الي بعض المشايخ بدون اي حل من اجل البحث عن حالته فقد كان يعيش بصورة طبيعية ويمارس أعماله بشكل طبيعي بدون اي مشكلة.

الارق في التشخيص الطبي

ان الارق هو عبارة عن اضطراب شائع في عملية النوم يؤدي الي النوم بصعوبة او صعوبة الاستمرار في النوم الامر الذي يؤدي الي الاستيقاظ مبكراً حيث يؤدي الي تعكير المزاج والاداء الصحي ويعاني في الغالب البالغون من الارق الحاد وهو قصير المدي بعض الشئ قد يستمر لايام او اسابيع ويحدث في العادة بسبب القلق وقد يستمر لاشهر او اكثر من اشهر. الاعراض العامة للارق الاعراض العامة تشمل صعوبة الاستغراق في النوم خلال الليل والاستيقاظ من النوم ليلاً كما تشمل الحالة الاستيقاظ مبكراً وعدم الشعور بالراحة والتعب اثناء اليوم والشعور بالنعاس, كما تشمل الحالة صعوبة التركيز علي المهام المختلفة والخطاء والحوادث المتكررة.