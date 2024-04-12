اعلامي سعودي يفجر مفاجأة مدوية بحق محمد الحوثي ..لن تصدق ماهي ؟

الرياض - محمد الاطلسي - فجر الاعلامي السعودي حسين الغاوي فضيحة مدوية بحق قيادي حوثي بارز، كشف عن استخدامه معرفات وهمية بأسماء نساء لإدارة مجموعة إلكترونية.

وأشار الغاوي في تغريدة له على منصة تويتر، إلى محمد البخيتي، أحد قيادات الحوثيين، قائلاً: “إلى محمد البخيتي، أنت من أسرة عريقة و قبيلة كريمة ومشهود لها بالخير، يؤسفني أن يستخدمك الحوثي بهذه الطريقة المهينة في الإشراف على مجموعة إلكترونية ( قروب عبدو )”.

وأضاف الغاوي: “تنتحل معرفات نسائية وشخصيات من دول الخليج، أن لم يردعك الدين فأتمنى أن تردعك أخلاق العرب يا محمد .عيب”.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مع هذه الفضيحة، حيث عبّروا عن استيائهم من سلوك القيادي الحوثي، واعتبروا ذلك سلوكاً مُخزياً ينمّ عن انحطاط أخلاقي.

وتُعدّ هذه الفضيحة ضربة جديدة للحوثيين، الذين يُعرفون بسلوكهم المشين وانتهاكاتهم المتكررة للقيم والأخلاق.