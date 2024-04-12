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لن تصدق كم المبلغ الجديد : تعديلات سعودية عاجلة بشأن تغيير الرواتب الأساسية

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الرياض - محمد الاطلسي - كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عن تعديل المادة 14 من نظام التقاعد المدني.

وأعلنت التأمينات الاجتماعية، إضافة حكم جديد يقر أن يكون الحد الأعلى لكامل الراتب الأساسي الذي تحسب على أساسه الحسميات والحصة المماثلة 45 ألف ريال شهرياً. وتم طرح هذا الاقتراح عبر منصة "استطلاع" بناء على قرار من مجلس الوزراء، وفقا لما يتبين من مراجعة مستويات الرواتب ونتائج الدراسات الاكتوارية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ووفقا لهذا القرار يجوز تعديل الحد الأعلى لكامل الراتب الأساسي الذي تُحسب على أساسه الحسميات والحصة المماثلة المنصوص عليه.

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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