بمزايا جبارة ..سيارة جيتور X70 موديل 2023 في السعودية بميزات تفوق نيسان باترول وسعرها مغري

الرياض - محمد الاطلسي - مع التحديثات الأخيرة في سوق السيارات السعودي تم توفير سيارة جيتور X70 الجديدة 2023، والتي جاءت بعدد متنوعة من النسخ التي تندرج تحت فئة الـ SUV الرياضية بحجم كبير.

كيث زاد البحث عن سيارات توفر مساحة وفيرة كافية لأفراد الأسرة ، وهذا مكّنهم من قضاء عطلات نهاية الأسبوع براحة، وتأتي هذه السيارات الكبيرة بفوائد عديدة، حيث تُسهّل على الأفراد التنقل بسهولة وتقدم لهم راحة أثناء التسوق

بالإضافة إلى توفير مزايا حديثة تعزز تجربة القيادة، حيث يوجد بها العديد من المواصفات الرائعة والحديثة.

مواصفات سيارة جيتور X70 موديل 2023 سعة محرك جيتور X70 تمتلك جيتور X70 محركًا بسعة 1500 سي سي. مع تقنية تيربو حيث يُمكنها التسارع من وضع الثبات إلى سرعة 100 كم/س في فترة زمنية تبلغ 10 ثواني فقط. يتم نقل القوة إلى العجلات عبر علبة تروس أوتوماتيكية تتألف من 8 سرعات.

تُنتج قوة دوران تصل إلى 210 نيوتن/متر. تبلغ القوة الكلية المولدة 147 حصان. تتسارع السيارة إلى سرعة قصوى تصل إلى 180 كم/ساعة. وسائل الأمان بها مثبت سرعة، وأحزمة أمان، وقفل مركزي. إنذار ضد السرقة، ESP، ووسائد هوائية. نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD.

نظام إيموبليزر ضد السرقة، وحساسات للركن، ونظام الثبات الإلكتروني. أبعاد السيارة طول 4720 مم ، وعرض 1900 مم، وارتفاع 1695 مم. وتقدم بطول قاعدة عجلات يصل الي 2745 مم مميزات الشكل الخارجي

تمتاز هذه السيارة بتصميم أنيق حيث تبرز شبكتها الأمامية الكبيرة، وتتميز بمصابيح LED أمامية وخلفية تضفي لمسة عصرية على السيارة، ويظهر غطاء المحرك خطوطًا بارزة، مما يضفي على المظهر الخارجي للسيارة لمسة من الديناميكية، كما تضفي الفتحة السقفية البانورامية جوًا مشرقًا داخل المقصورة، في حين تُضفي النوافذ الكهربائية للسائق والركاب لمسة من الراحة والتحكم السهل. كما تأتي السيارة مجهزة بكاميرا مدمجة بزاوية 360 درجة، مما يتيح للسائق رؤية شاملة حول السيارة لتسهيل عمليات الركن والتنقل، وتكتمل مزايا السيارة بوجود صندوق خلفي كهربائي، مما يتيح للمستخدمين الوصول إلى المساحة الداخلية بكل سهولة ويسر، مما يجعل تلك السيارة خيارًا متكاملًا للذين يبحثون عن الأداء والأناقة مع مزايا الراحة الحديثة.

أسعار جيتور X70 الـ SUV سعر جيتور X70 “فئة كومفرت” بـ 84,408 ريال سعودي، شاملة قيمة الضريبة المُضافة.

سعر جيتور X70 “فئة لكجري” بـ 87,585 ريال سعودي، شاملة قيمة الضريبة المُضافة.