سعودي يأخذ عروسته الى مطعم وهناك وقع أمر مخيف جعله يطلقها فورا ويعيدها لمنزل أهلها..اتفرج

الرياض - محمد الاطلسي - طلق رجل سعودي زوجته، بعد مرور أقل من 48 ساعة على زواجهما وكان وراء سبب اتخاذ الرجل قرار الطلاق هو عيون الزوجة، فما هي الحقيقة وراء ذلك؟

لاحظ الزوج بعض الأمور السيئة التي تحدث بعد إنتهاء الزواج، فما أن دخلا شقتهما حتى سقطت الستارة الموضوعة على النافذة، وفي اليوم التالي وبعدما خرجا للعشاء بأحد المطاعم حدث أمر آخر أن سقط النادل الذي كان يقدم لهما الطعام.

وتعرض الزوج لموقف ثالث وذلك حين أبدى إعجابه بالرائحة الزكية لقارورة عطر وقعت هي الأخرى وأصبحث قطعاً متناثرة بكل مكان، وهنا بدأ الزوج يربط بالأحداث التي حدثت من بعد زواجه وظن أن عيون زوجته نحس عليه.

وإتخذ الزوج بعد هذه المواقف قرار طلاق زوجته وإرجاعها الى أهلها قرب الطائف بعد مرور 48 ساعة على زواجهما، خوفاً على نفسه من عيونها وحتى لا يصاب هو الآخر بأي أذى.