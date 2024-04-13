بشرى سارة ..دكتور إردني يشكف عن وصفة طبية تعالج مرض الكوليرا المنتشر في عدد من محافظات اليمن

الرياض - محمد الاطلسي - كشف دكتور اردني عن وصفة طيبة قال ان لها فوائد كبيرة في علاج مرض الكوليرا الذي بدا ينتشر في عدد من المحافظات اليمنية منذ اسابيع

وقال الدكتور الإردني جميل القدسي دويك في تصريح أن وصفة عصير الكمون له فوائد مضادة لعصية الكوليرا بكافة أنواعها بما في ذلك عصيّة VIBRIO CHOLERA ، وقال إن دراسة علمية أكدت “فعالية الكمون (في التجارب المخبرية) وقدرته القاتلة لهذه العصية، وتأثيره المضاد لسمومها” ،

واكد الدكتور الآردني أنه يوصي ” من كان مصابا أو مخالطا لمصاب، أو يخشى على نفسه، أن يقوم بتحضير شراب الكمون كالآتي: تؤخذ ملعقة كبيرة من الكمون (سواء الحب أو المطحون) وتوضع في تيرمس حافظ للحرارة، ويضاف عليها لتر من الماء المغلى سابقا والذي يبرد إلى حدود 50 درجة مئوية وليس أكثر حتى لا تؤثر الحرارة الزائدة على خصائص الكمون العلاجية، ويغلق عليها بشكل محكم، وبعد ساعة يبدأ الشرب منها بمعدل كوب صغير كل 4 ساعات”.

ونصح دويك بتناول ‫‏التمر‬ لمريض الكوليرا بعد غسله بشكل ممتاز بماء معقم، وقال إن “السر في ذلك يكمن في غنى التمر بالجلوكوز وهو ما قد يفيد مريض الكوليرا، إذ تبلغ كمية ‫‏الجلوكوز‬ في التمر حوالي 32% من وزنها مع النوى” ، موضحا أنه عند الإصابة بجرثومة الكوليرا تقوم هذه الجرثومة بتعطيل كافة النواقل التي تنقل الصوديوم إلى داخل الأمعاء فيفقد الجسم كميات هائلة جدا من ملح الصوديوم، مما يؤدي إلى جفافه بشكل سريع جدا ووبائي، وإذا حدثت الوفاة فإنها لا تحدث إلا بسبب الجفاف الناجم عن ذلك”،

وتابع يقول :”وقد وجد العلماء أن حل هذه المشكلة يكون بإعطاء طعام غني بالجلوكوز، ومن أغنى الأطعمة بالجلوكوز البسيط على الإطلاق مما خلقه الله سبحانه وتعالى هو التمر”.