واقعة مثيرة ..عروسة سعودية تحمل بعد 4 أشهر من زفافها وعندما شكاها العريس للمحكمة حدث مالم يتوقعه أحد

الرياض - محمد الاطلسي - كشف المحامي السعودي أحمد الجهيمي تفاصيل قصة شاب سعودي، اكتشف بعد أشهر قليلة من الزواج أن زوجته حامل، وعندما أنجبت أنكر نسب البنت له، ليدخل بعد ذلك في خلافات مع شقيق الزوجة وينتهي بهم المطاف في المحكمة التي فصلت في الأمر.

عقد النكاح

وقال خلال مقطع فيديو:” يقول المدعي أن المدعى عليه تزوج شقيقته وعقد عليها عقد النكاح، واختلى بها عدد من المرات في منزل والده قبل أن يتوفاه الله، وحملت شقيقته من زوجها وأنجبت بنت ولكن زوجها أنكر نسب البنت له”.

إثبات نسب

وتابع: “المدعى عليه أقر بعقد النكاح وأنه قد اختلى بأم البنت عدد من المرات إلا أنه أنكر أن تكون أم البنت قد مكنته من نفسها، وقال هذه البنت ليست ابنتي، وطلب بفحص dna”.

ولادة الطفلة

وأردف:” القاضي سأل عن تاريخ ولادة البنت، وتبين أن الولادة كانت خلال مدة العقد الشرعي للنكاح، وبالتالي القاضي حكم بإثبات نسب البنت إلى والدها”، لافتا إلى أن فحص ال dna يقبل في قضايا إثبات النسب وليس النكران.