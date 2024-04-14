انت الأن تتابع خبر عاجل.. منصة إيجار توضح: شرطان لإنهاء العقد بين المؤجر والمستأجر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت منصة إيجار الرقمية بتوضيح الشروط المؤدية لإلغاء عقد الإيجار بين كلا من المؤجر والمستأجر في حالة إيجار شقة أو فيلا سكنية أو غيرها من الوحدات السكنية، كما قامت بالاجابة على الاستفسارات المتعلقة بتجديد الإيجار.

شروط إلغاء عقد الإيجار بين المؤجر والمستأجر

طرح أحد المواطنين سؤال يتعلق بالشروط الخاصة بإلغاء عقد إيجار بين طرفي العقد، وقد قامت خدمة المستفيدين في منصة إيجار بتوضيح الشروط اللازمة لإلغاء العقد، ومنها: أن إلغاء العقد يكون بشكل ودي بين أطراف العقد وبعد الاتفاق المسبق بينهم، أو من خلال الاحتكام إلى القانون وقيام المحكمة بفسخ العقد.

كما قامت منصة إيجار بتحديد الوقت الذي يجب وصول مبلغ الإيجار فيه للمؤجر أو صاحب العقار، وقد كان تحديد هذا الوقت للإجابة على سؤال مستفيد أخر، وكانت الإجابة أن المدة التي يستغرقها وصول مبلغ الإيجار لصاحب السكن تكون في غضون 5 أيام عمل بعد سداد مبلغ الإيجار من خلال أحد منصات السداد الحكومية.

تجديد عقد الإيجار تلقائي

قامت منصة إيجار السعودية بتوضيح الاجابة على استفسار أحد المستفيدين يتعلق بتجديد عقد الإيجار تلقائي، حيث قال السائل "السلام عليكم قمت باستئجار شقة سكنية لابني في منطقة المجمعة، والايجار كان لمدة عام، ومن المقرر أن ينتهي العقد بعد مضي 5 ايام، وحسب ماهو مذكور في العقد فإنه يتم تجديد العقد بشكل تلقائي، ولكن مكتب التأجير يطلب مني دفع 6 أشهر لتجديد العقد، هل هذا الاجراء صحيح؟!".

وقد اوضحت منصة إيجار أنه إذا ما كان قد تم بالفعل إمضاء عقد الإيجار على مدة معينة فإنه لا يمكن التعديل في العقد، ويتم الالتزام بالبنود المذكورة في العقد، ويجب سداد دفعات الإيجار مع بداية الاتفاق.

ما هي مدة عقد الايجار؟

تكون مدة عقد الإيجار ما بين عام إلى ثلاث أعوام، وفي حال لم يكن هناك أي اعتراض من طرف صاحب السكن يمكن أن يتم تمديد مدة العقد، وليس على المستأجر المكوث في السكن طوال هذه المدة إذا رغب فالرحيل.

هل يحق لي إخراج المستأجر بعد انتهاء العقد؟

تختلف إجابة هذا السؤال باختلاف المدة التي قضاها المستأجر في محل الإيجار، فإذا كانت مدة عقد الإيجار تجاوزت 10 أعوام ففي هذه الحالة يمكن للمؤجر أن يقوم بطلب إخلاء السكن حال انتهاء العقد، وفي حال لم تتجاوز مدة الاستئجار 10 اعوام فعلى المؤجر أن يمهل المستأجر مدة لإخلاء السكن.

متى يعتبر عقد الايجار باطل؟