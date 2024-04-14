اليمن :تفاصيل صادمة عن مخطط حوثي في العاصمة صنعاء ؟

الرياض - محمد الاطلسي - كشف السياسي اليمني يحيى العابد معلومات صادمة عن مخطط حوثي لهدم صنعاء القديمة، وذلك بعد انفجار كبير هز العاصمة المحتلة صنعاء.

ووفقاً للعابد فقد تسربت قبل عام تقريباً تفاصيل عن مشروع حوثي لهدم "سوق الحلقة" وعدد من أسواق صنعاء القديمة بهدف إنشاء مزار ديني في المكان الذي تزعم الجماعة بأن علي بن أبي طالب -رضي اللّه عنه- صلى فيه.

وأثارت هذه الأنباء حينها موجة من الرفض الشعبي والإعلامي، حيث يعتبر "سوق الحلقة" من أهم المعالم التاريخية في صنعاء ويوفر مصدر رزق لآلاف الأسر.

وفي مساء الجمعة هز انفجار كبير العاصمة صنعاء ناتج عن انفجار اسطوانة غاز بحسب المصادر الإعلامية.

ومع ذلك، يرى العابد أن الانفجار قد يكون عملية مدبرة من قبل الحوثيين لتنفيذ مخططهم في هدم "سوق الحلقة" دون إثارة ضجة كبيرة.